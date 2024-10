Trumpovi voliči jsou odpad, naznačil Biden. Před volbami nahrál republikánům

„Jeden z řečníků na Trumpově shromáždění v New Yorku nazval Portoriko plovoucím ostrovem odpadků. Něco vám řeknu, všichni Portorikánci, které znám, jsou slušní lidé. Jediný odpad, který vidím venku plavat, jsou jeho příznivci,“ konstatoval prezident týden před volbami.

„Trumpova démonizace Latinoameričanů je bezohledná,“ prohlásil Biden, jehož slova v úterý zazněla ve chvíli, kdy se Harrisová chystala vystoupit na závěrečném shromáždění své kampaně ve Washingtonu.

Bidenův komentář vyvolal rychlou odezvu z řad republikánů, kteří ho spojili s výrokem Hillary Clintonové před prezidentskými volbami v roce 2016, že polovina Trumpových příznivců jsou „ubožáci“.

„Dnes jsem nenávistnou rétoriku o Portoriku, kterou vypustil Trumpův příznivec, označil za odpad. To je vše, co jsem chtěl říct,“ snažil se Biden o pár hodin později vysvětlit své stanovisko.

Mluvčí Bílého domu zase trval na tom, že Biden hovořil v jednotném čísle a měl na mysli jen konkrétního Trumpova podporovatele, jenž slova o Portoriku pronesl, a nikoliv všechny jeho příznivce.

„Být odpadem je ještě horší než být politováníhodným“

Trumpova kampaň nicméně už prezidentova přešlapu naplno využila. „Možná jste to ještě neslyšeli, ale Joe Biden před chvílí prohlásil, že naši příznivci jsou odpad,“ hřímal v úterý floridský senátor Marco Rubio na Trumpově posledním předvolebním mítinku v Allentownu v Pensylvánii.

„Páni, to je hrozné. To je ještě horší, než co o vás řekla Hillary. Být odpadem je horší než být politováníhodným, ne?“ reagoval Trump.

Jeho kampaň podle stanice CNN během úterního odpoledne rozeslala e-mail pro získávání finančních prostředků, v němž použila Bidenův komentář. Jeho předmět zněl: „Nejste odpad! Mám vás rád! Jste to nejlepší, co může náš národ nabídnout“.

„Je to nechutné. Harrisová a její šéf Biden útočí na polovinu země. Pro tohle neexistuje žádná omluva. Doufám, že to Američané odmítnou,“ napsal republikánský kandidát na viceprezidenta J. D. Vance.

Podle stanice CNN Biden svým prohlášením Trumpovi zřejmě „výrazně pomohl“. Exprezidentův tým se totiž v posledních dnech snažil od výroku o Portoriku usilovně distancovat. „Byl to vtip a neodráží názory Trumpa,“ uvedla v neděli mluvčí republikánské kampaně Danielle Alvarezová.

„Ať už to Biden myslel jakkoli, jeho výroky jsou v rozporu s apelem demokratických exprezidentů Billa Clintona a Baracka Obamy na příznivce Harrisové, aby vedli s Trumpem politický souboj, ale aby neznevažovali a neponižovali jeho voliče,“ podotýká CNN.