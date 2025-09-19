Zients je jeden z nejvýše postavených členů bývalé Bidenovy administrativy, kteří uznali, že pokročilý věk nyní 82letého Bidena ovlivňoval jeho schopnosti, a to i v době, kdy usiloval o opětovné zvolení na post prezidenta USA.
Sněmovní výbor pro dohled vyšetřuje možný úpadek Bidenových kognitivních funkcí v úřadu prezidenta a jeho používání podpisového automatu známého jako autopen.
Někdejší personální šéf Bílého domu během neveřejného slyšení výboru sdělil, že Biden v průběhu svého prezidentství začal žádat o dodatečné schůzky. Místo toho, aby se účastnil například tří schůzek před učiněním rozhodnutí, Biden požadoval čtyři, uvedl Zients.
Biden podle něj měl už dlouho problém vybavovat si jména a data, ale prezidentova paměť se během posledních let jeho úřadování zhoršila.
Zients řekl, že bývalá první dáma Jill Bidenová s ním před nástupem na post personálního šéfa na začátku roku 2023 hovořila o řízení Bidenova programu. Naléhala na něj, aby program upravoval tak, aby se tehdejší prezident vracel do Bílého domu dříve a měl čas pro sebe nebo rodinné příslušníky, sdělil Zients.
Bidenova tehdejší osobní asistentka a zástupkyně personálního šéfa Annie Tomasiniová se Zientsem podle něj rovněž hovořila o zúžení prezidentova programu a zkrácení vzdáleností, které Biden musel ujít, či omezení počtu schodů na jeho trase.
Bidenův syn byl u diskusí o udělení milostí
Sněmovní výbor si od Zientse vyslechl, že Bidenův syn Hunter Biden se na konci funkčního období svého otce zapojil do rozhovorů o prezidentských milostech a účastnil se schůzek, které se jich týkaly.
Zients podle svých slov nebyl přítomen u konečných diskuzí o kontroverzních plošných milostech, které Biden udělil členům své rodiny v posledních 24 hodinách v úřadu.
Biden se k udělením milostí rozhodl použít autopen, o čemž se rozhodlo na schůzce, které se účastnil vysoký poradce Jill Bidenové Anthony Bernal, napsal už dříve v září web Axios s odvoláním na interní e-maily.
Zients během čtvrtečního slyšení uvedl, že osobně neposlal e-mail, kterým povolil použití prezidentova podpisu prostřednictvím autopenu, o čemž Axios rovněž informoval.
„Schvaluji použití autopenu pro vydání všech následujících milostí. Díky, JZ,“ stálo podle serveru v e-mailu zaslaném ze Zientsovy e-mailové adresy 19. ledna, pouhé hodiny před tím, než Bidenův čas v prezidentském úřadu vypršel. E-mail se týkal právě milostí pro pět členů Bidenovy rodiny včetně bratra a sestry, kteří byli obviněni z toho, že zneužili jméno rodiny Bidenů k získání finančních výhod, napsal Axios.
Zients neodeslal e-mail osobně, ale povolil své asistentce Rose Poové, aby jej odeslala jeho jménem, uvedl podle serveru zdroj blízký Zientsovi.
Autopen je mechanické zařízení, které slouží k replikaci podpisu podle podpisového vzoru. Američtí prezidenti tento přístroj používají po řadu desetiletí. Prezident Donald Trump opakovaně zpochybnil platnost některých podpisů, za kterými podle něj stojí Bidenovi asistenti. Podpisy by tak zakrývaly to, co Trump označuje jako Bidenův kognitivní úpadek.
Biden z loňského klání o druhý prezidentský mandát odstoupil poté, co jeho výkony v předvolební kampani včetně debaty s Trumpem vyvolaly pochybnosti, zda je duševně dostatečně zdatný pro setrvání v Bílém domě. Trumpovi se tak nakonec postavila někdejší viceprezidentka Kamala Harrisová, kterou republikán v loňských volbách porazil.