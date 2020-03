USA mají nejvíce případů koronaviru na světě, nakažených je téměř 93 tisíc. Chybí plicní ventilátory

Washington/Ottawa Spojené státy se podle Univerzity Johnse Hopkinse staly zemí s největším počtem nakažených koronavirem, s aktuálními takřka 93 000 případy tak překonaly dosud nejpostiženější Čínu. Kanada, severní soused USA, hlásí 4000 nakažených.

USA se kvůli prudkému nárůstu infikovaných potýkají s nedostatkem plicních ventilátorů, stát New York proto experimentálně zkouší sdílení jednoho přístroje dvěma pacienty. Americký prezident Donald Trump na twitteru ohlásil velký nákup ventilátorů, čísla ale neupřesnil.

V USA se dosud podle Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo 92.932 lidí, z nichž 1380 infekci podlehlo. Kanada v pátek oficiálně oznámila 4043 nakažených včetně 39 mrtvých.

Jen ve státě New York, který je jedním z epicenter nákazy koronavirem v USA, od čtvrtka přibylo skoro 7000 případů infekce na aktuálních 44 635 infikovaných, z nichž už 519 zemřelo. Guvernér tohoto státu Andrew Cuomo rovněž uvedl, že růst hospitalizovaných mírně zpomalil. Nyní se jejich počet zdvojnásobuje každé čtyři dny místo tří před týdnem. Vrchol potřeby lůžek pak očekává za tři týdny, proto mají vzniknout další čtyři provizorní nemocnice.

Situace v New Yorku je podle AP značně vyhrocená, neboť personál zde musí pracovat i v případě, že jejich test na přítomnost viru je pozitivní a jsou zatím bez příznaků. Kritický je nedostatek ochranných pomůcek a také ventilátorů, které jsou klíčové pro přežití těžce nemocných pacientů.

Trump v pátek ostře kritizoval americkou korporaci General Motors za to, že nedodržela slib dodávky těchto zařízení. Chce proto, aby společnost okamžitě začala s jejich výrobou v továrnách, které uzavřela. Pohrozil také uplatněním zákona z dob studené války, který umožňuje podnikům nařídit výrobu k zajištění bezpečnosti USA.

Kvůli nedostatku ventilátorů lékaři v New Yorku přistoupili k jejich experimentálnímu sdílení dvěma pacienty. Zkoušet zde také brzy začnou metodu boje s koronavirem, která spočívá ve využívání krevní plazmy uzdravených pacientů pro léčbu nakažených. Krevní plazma uzdravených totiž obsahuje účinné protilátky, které mohou pomoci pacientům v počátečních fázích choroby.

Trump chce uvolnit restrikce

Trump se i přes dramatickou situaci v USA vyslovil pro uvolnění restrikcí uvalených kvůli koronaviru. V rozhovoru s televizí Fox News uvedl, že například v zemědělských oblastech amerického středozápadu „můžeme začít otevírat regiony a nechat je žít, než se otevře celá země“. Tento názor ale sklidil kritiku.

Trump o koronaviru telefonicky jednal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, s nímž se shodli na nutnosti spolupráce v tažení proti koronaviru. Podle agentury AFP byl telefonát signálem určitého uvolnění napětí po vzájemných slovních výpadech v posledních dnech souvisejících s koronavirovou krizí.

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu se mezitím připravuje na přijetí masivního balíku finanční podpory pro americkou ekonomiku. Finanční injekci za 2,2 bilionu dolarů (přes 54 bilionů Kč) ve středu jednomyslně schválil Senát, dolní komora se chystá hlasovat ještě v pátek večer.

Američané se kvůli pandemii způsobené koronavirem obávají o další výhled ekonomiky, což dokládá pokles spotřebitelské důvěry v USA, která je na nejnižší úrovni od října 2016.

Kvůli vážné situaci v USA a s tím souvisejícím omezováním letů do Evropy vyzvalo české velvyslanectví ve Spojených státech české občany, aby si rezervovali letenku do Evropy. Ambasáda také sdělila, že se příští týden uskuteční repatriační let z Chicaga do Prahy.