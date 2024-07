Zoceleni z vesmíru i armády. Demokraté mají devět adeptů na viceprezidenta

1 Josh Shapiro

Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro (21. května 2024)

Jednapadesátiletý guvernér Pensylvánie Josh Shapiro je ve funkci od loňska, předtím byl státním zástupcem tamtéž. Harrisové vyjádřil podporu už v neděli. „Znám ji skoro dvě dekády – oba jsme byli žalobci, oba jsme se postavili za právní stát, bojovali jsme za občany a přinesli výsledky. Kamala Harrisová je vlastenec hodný naší podpory,“ napsal na sociální síti X.

„Pokud by si Harrisová vybrala Shapira, mohlo by to přinést hlasy navíc z kolísavého státu, v němž demokraté zoufale potřebují zvítězit, pokud si chtějí udržet Bílý dům,“ míní portál Politico.

2 Mark Kelly

Arizonský senátor Mark Kelly (4. června 2024)

Ve hře je i arizonský senátor Mark Kelly. Šedesátiletý bývalý astronaut a pilot námořnictva pochází z dvojčat. Jeho bratr Scott je přitom také astronaut. Kelly se jako demokrat z jednoho ze států hraničících s Mexikem může s větší věrohodností vyjadřovat k tématu migrace, což je podle portálu velká výhoda, protože republikáni na Harrisovou kvůli situaci na hranicím útočí.

Sám už viceprezidentku v kandidatuře podpořil s tím, že si nemůže být jistější její šancí porazit Donalda Trumpa a že i „s Gabby udělá vše pro to, aby byla zvolena prezidentkou Spojených států“. Gabby Giffordsová je jeho žena a rovněž politička, která v roce 2011 málem zemřela při pokusu o atentát.

3 Gretchen Whitmerová

Guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová (19. května 2024)

Guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová v čele tohoto pro demokraty klíčového státu stojí od roku 2019. V minulosti se o ní mluvilo jako o možné kandidátce na prezidentku. Dvaapadesátiletá politička podle Politica rovněž hned v neděli podpořila v kandidatuře Harrisovou.

„Můj úkol v těchto volbách zůstává stejný: udělat vše pro to, abychom zvolili demokraty a zastavili Donalda Trumpa, usvědčeného zločince, jehož program zvyšování nákladů rodin, celostátního zákazu potratů a zneužívání moci Bílého domu k vyřizování vlastních účtů je pro Michigan zcela špatný,“ uvedla.

4 Gavin Newsom

Kalifornský guvernér Gavin Newsom (6. července 2024)

Šance šestapadesátiletého kalifornského guvernéra Gavina Newsoma snižuje právě fakt, že vede stejný stát, z něhož pochází Harrisová. Kandidáti na prezidenta si totiž většinou volí viceprezidenty z jiné části Spojených států.

Má to i jeden prozaický důvod – když volitelé v příslušném státě hlasují pro prezidenta a viceprezidenta, alespoň jeden z nich musí být podle dvanáctého dodatku ústavy z jiného státu. Pokud by tedy Harrisová a Newsom kandidovali společně, neměli by nárok na hlasy 54 kalifornských volitelů, které jsou přitom pro demokraty zásadní.

5 Andy Beshear

Guvernér Kentucky a někdejší státní zástupce Andy Beshear (3. ledna 2024)

Šestačtyřicetiletý guvernér Kentucky a někdejší státní zástupce Andy Beshear se do funkce poprvé dostal v roce 2019 a loni na podzim ji přesvědčivě obhájil, což bylo v hluboce republikánském státě obzvlášť významné vítězství, píše Politico. Kentuckým guvernérem byl za demokraty nicméně už Beshearův otec Steve.

„I když jeho dnešní rozhodnutí nemohlo být snadné, je v nejlepším zájmu naší země a naší strany. Chci mu poděkovat za jeho vůdcovství, laskavost a za úspěšné prezidentství, díky němuž se podařilo prosadit velké a důležité věci,“ napsal Beshear na Bidenovu adresu.

6 Roy Cooper

Guvernér Severní Karolíny Roy Cooper (11. července 2024)

Sedmašedesátiletý guvernér Severní Karolíny vzhledem k zákonným limitům už na tuto funkci znovu kandidovat nemůže. Na ostatní však ano, včetně té viceprezidentské. Bývalý státní zástupce je podle demokratického kongresmana Jima Clyburna „chlápkem, kterého by si média měla pohlídat“. Poté, co se Biden v neděli vzdal kandidatury, prezidenta označil za jednoho z nejlepších v americké historii.

7 J. B. Pritzker

Guvernér Illinois Jay Robert Pritzker (22. května 2024)

Devětapadesátiletý guvernér Illinois Jay Robert Pritzker je podle portálu Politico považován za jednoho z možných kandidátů na viceprezidenta zčásti proto, že má v Demokratické straně silnou pozici a že si může kampaň zaplatit sám. Jeho rodina totiž založila hotelové impérium Hyatt a sám také rozjel několik firem.

„Pritzker jako pitbul útočí na Trumpa, což začal dělat už během svého prvního funkčního období ve funkci guvernéra, kdy se v době pandemie snažil přimět bývalého prezidenta k rychlejšímu jednání v otázce dodávek osobních ochranných prostředků,“ píší novináři s tím, že politik ani v první reakci na Bidenovo odstoupení z voleb nepodpořil Harrisovou, ale zaútočil na Trumpa.

Uvedl, že „Donald Trump je čtyřiatřicetkrát odsouzený zločinec, odsouzený za sexuální napadení, rasista, homofob a misogyn. Trump se chlubí tím, že bere ženám právo volby, chce připravit o zdravotní péči desítky milionů lidí, navrhuje ekonomickou politiku, která bude střední třídu stát tisíce dolarů ročně, a ohrožuje základní americké ideály, které jsou nám drahé“.

8 Wes Moore

Guvernér Marylandu Wes Moore (12. července 2024)

Guvernér Marylandu je podle Politica vnímán jako možný budoucí kandidát na post šéfa Bílého domu. „Mladý guvernér, je mu teprve pětačtyřicet, má rovněž působivý životopis,“ píše o něm portál a zmiňuje jeho úspěšnou spisovatelskou, akademickou i vojenskou kariéru. Moore také působil jako investiční bankéř a vedl nadaci Robina Hooda, která bojuje proti chudobě.

„Prezident Biden zasvětil svůj život i kariéru službě americkému lidu. Jeho odkaz tvrdé práce, odhodlání, optimismu a síly utvářel trajektorii našeho národa – a učinil nás lepšími jako lidi i jako zemi,“ uvedl Moore, který má po rodičích jamajské a kubánské kořeny.

9 Pete Buttigieg

Ministr dopravy Pete Buttigieg (27. června 2024)

Dvaačtyřicetiletý ministr dopravy Pete Buttigieg v minulosti starostoval ve městě South Bend v Indianě a v roce 2020 si vyzkoušel, jaké to je kandidovat na prezidenta. Jeho otec se do USA přistěhoval z Malty. Buttigieg je prvním otevřeně homosexuálním členem americké vlády.

Jako poručík sloužil v Afghánistánu a o svém životě vydal knihu Shortest Way Home (Nejkratší cesta domů). Harrisovou v kandidatuře podpořil a prohlásil, že „je ta pravá pro to, aby převzala pochodeň, porazila Donalda Trumpa a nahradila Joe Bidena ve funkci prezidenta“.