Harrisová se nyní opře do Trumpova zdraví, zveřejní svou lékařskou zprávu

Kvůli vysokému věku a někdy chaotickému vyjadřování a chování odstoupil z kampaně jednaosmdesátiletý prezident Joe Biden, který chtěl původně o nejvyšší úřad znovu usilovat. Nahradila ho právě Harrisová. Té bude za týden šedesát. Za republikány kandiduje Trump, kterému bylo v červnu osmasedmdesát.

Kampaň Harrisové zřejmě reaguje na články v americkém tisku, které poukazují na to, že Trump už delší dobu nezveřejnil žádné lékařské zprávy o svém zdraví. Už za svého prvního prezidentského mandátu čelil kritice, že není dostatečně transparentní ohledně svého zdravotního stavu.

Harrisová se chystá lékařský posudek zveřejnit během soboty. Podle nejmenovaného zdroje, který mluvil s americkými médii, bude ve zprávě například uvedeno, že Harrisová má „požadovanou tělesnou a duševní odolnost pro úspěšné plnění úkolů v prezidentském úřadě“.

Každoročně zveřejňoval zprávy o svém zdraví i současný prezident Biden. Ty tvrdily, že až na menší fyzické nedostatky je Biden schopen úřad vykonávat. Ani to však nezastavilo pochybnosti o jeho kondici.

Volební souboj mezi Harrisovou a Trumpem se zdá vyrovnaný. Rozhodnutím zveřejnit lékařskou zprávu se Harrisová pokusí přesvědčit zatím nerozhodnuté voliče, že má lepší předpoklady pro výkon prezidentského úřadu než Trump. Podle agentury AFP se však zatím nezdá, že by pro voliče byl Trumpův věk výraznějším tématem.

Trump by líp řešil války, myslí si „swing states“

Voliči z takzvaných „swing states“, kde bývají volební výsledky těsné, se domnívají, že by se Trump lépe vypořádal s válkou na Ukrajině i s konfliktem mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ), a to na základě průzkumu, který si nechal udělat. Harrisová však vede ve více těchto nerozhodnutých státech.

V sedmi státech se 50 procent voličů domnívá, že Trump by se lépe než Harrisová vypořádal s válkou na Ukrajině. Opačného názoru je 39 procent dotazovaných. Trump tvrdí, že pokud bude zvolen, konflikt na Ukrajině dokáže rychle ukončit. Říká, že chce o tom jednat i s Ruskem, ale jak by toho konkrétně dosáhl, dosud neřekl. V minulosti nicméně kritizoval rozsah podpory, kterou Spojené státy dodávají Ukrajině.

Voliči v nerozhodnutých státech Trumpovi také více důvěřují ohledně konfliktu na Blízkém východě. Ohledně války mezi Izraelem a Hamásem by si podle 48 procent dotazovaných počínal Trump lépe než Harrisová, opačného názoru je 33 procent respondentů. Trump tvrdí, že by se teroristický útok Hamásu z loňského 7. října nikdy nestal, kdyby byl v Bílém domě on. Neřekl však, jak by býval útoku předešel.

Mezinárodní krize dostávají rozsáhlý prostor v tisku, jejich dopad na voličské chování je však nejistý. „Tyto volby se nerozhodnou podle mezinárodních otázek,“ uvedl jeden z autorů průzkumu Michael Bocian, který se hlásí k demokratům. Podle průzkumu WSJ má Harrisová mírný náskok v Arizoně, Georgii, Michiganu a Wisconsinu, Trump v Severní Karolíně, Nevadě a Pensylvánii. Kdyby výsledky voleb potvrdily údaje průzkumu, tak by Harrisová v těchto sedmi státech získala 52 volitelů a Trump 41.

V celostátních průzkumech si Harrisová drží náskok několik procentních bodů. Ve volbě amerického prezidenta však není rozhodující počet získaných hlasů, ale počet udělených volitelů ve sboru, který pak oficiálně zvolí hlavu státu. O jeho složení lidé rozhodují v přímém hlasování. Drtivá většina amerických států uděluje všechny své volitele vítězi hlasování o prezidentských kandidátech v daném státě.

Může tedy nastat situace, že kandidát s největším počtem volitelů nemá celkem i nejvíce voličských hlasů. To byl případ voleb v roce 2016, kdy Trump získal celkem o tři miliony hlasů méně než jeho tehdejší soupeřka Hillary Clintonová, ale měl o 77 volitelů více. Kampaně kandidátů se proto ve větší míře zaměřují na státy, kde v minulosti byly rozdíly mezi demokraty a republikány malé a kde jedna strana nemá historickou převahu.