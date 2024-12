Nervózní smích a rozpaky. Kanada může být 51. stát USA, naznačil Trump

Kanadský premiér minulý týden navštívil vítěze amerických prezidentských voleb v jeho soukromém sídle Mar-a-Lago na Floridě. Trump setkání označil za „velmi produktivní“.

Prorepublikánská stanice Fox News s odvoláním na své zdroje z večeře mezi oběma muži ale uvádí, že setkání mělo své napjaté momenty. Nastupující prezident premiérovi vyčetl, že Kanada dostatečně nechrání společné hranice. Do USA tak podle něj proudí drogy a nelegální migranti z více než 70 zemí.

Trump se ještě více rozčílil, když došlo na téma obchodního deficitu USA s Kanadou, který odhadl na více než 100 miliard dolarů. Pohrozil Trudeauovi, že pokud situaci na hranicích a obchodní nerovnováhu nespraví, USA uvalí pětadvacetiprocentní clo na kanadské zboží.

Předseda kanadské vlády reagoval námitkou, že by tak zcela zničil ekonomiku jeho země. Trump následně řekl, že pokud nedokáže Kanada přežít, aniž by okrádala USA o 100 miliard dolarů, mohla by se stát 51. státem USA. Podle Fox News Trumpova poznámka vzbudila u kanadské delegace nervózní smích.

Na poznámku jednoho z účastníků, že Kanada je velmi liberální stát, republikánský prezident odvětil, že v tom případě by se sousední země mohla rozdělit na dvě části, jednu liberální a druhou konzervativní. Trudeau by mohl zůstat kanadským guvernérem, i když Trump připustil, že premiér je lepší titul.

Anexi nechystá, uklidňuje ministr

Ministr pro veřejnou bezpečnost Dominic LeBlanc, jeden z členů kanadské delegace, uklidnil podle portálu CBC.ca veřejnost, že staronový prezident jen vtipkoval a žádnou anexi Kanady nechystá. Bývalý poradce kanadského premiéra Gerald Butts uvedl, že Trump si kanadského premiéra slovy o 51. státě neustále dobíral během svého prvního prezidentského období.

„Prezident vyprávěl vtipy, škádlil nás. V žádném případě to nebyla samozřejmě vážná poznámka,“ uvedl ministr. „To, že mezi oběma lídry panuje vřelý a srdečný vztah a že prezident dokáže takto vtipkovat, považujeme za pozitivní věc,“ dodal. Také mluvil o velice produktivním setkání, při kterém se probrala spousta „dobrých věcí pro Kanadu“.

Trump se k diskuzím, zda jen vtipkoval, či myslel připojení Kanady k USA vážně, nevyjádřil. V úterý nicméně na svých sociálních účtech zveřejnil umělou inteligencí generovaný obrázek, na němž před kanadskou vlajkou pohlíží na jakési pohoří. Příspěvek opatřil popiskem „Oh, Canada!“. Hora na obrázku nicméně vypadala jako alpský Matterhorn, který se tyčí na hranicích mezi Švýcarskem a Itálií.

Podle bývalého amerického národního bezpečnostního poradce Johna Boltona Trump nemá Trudeaua příliš v lásce, ale „toleruje“ ho vzhledem k důležitosti bilaterálních vztahů. V roce 2018 po summitu G7 v Kanadě jej označil za „nečestného a slabého“ kvůli kritice rozhodnutí zavést cla na dovoz oceli a hliníku, které dopadly na Kanadu a další země.