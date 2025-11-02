USA udeřily na další loď v Karibiku. Narkoteroristy budeme zabíjet, vzkázal Hegseth

Americká armáda zaútočila na další loď v Karibiku, která podle Spojených států pašovala drogy. Vojsko při tom zabilo tři lidi, nikdo z Američanů neutrpěl újmu, sdělil ministr obrany Pete Hegseth.
„O této lodi - stejně jako o všech dalších - naše tajné služby věděly, že je zapojena do nelegálního pašování drog, plula po známé cestě pašeráků drog a vezla drogy,“ napsal Hegseth.

Od září šlo již o nejméně 15. podobný úder a celkový počet zabitých lidí stoupl na 64, zmínila agentura AP.

Americké počínání ostře kritizují Venezuela a Kolumbie, jejichž občané se stávají oběťmi útoků. V sobotu k ukončení útoků vyzval Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk, podle něhož by měly být okolnosti útoků vyšetřeny.

Hegseth v souvislosti s dosud posledním útokem uvedl, že USA nepřestanou „stopovat, mapovat, lovit a zabíjet“ lidi, které označil za narkoteroristy a přirovnal je k arabské teroristické síti Al-Káida.

Legálnost vzdušných úderů na lodě v Karibiku a Tichém oceánu zpochybňují i někteří američtí zákonodárci z řad demokratů i republikánů, kteří kritizují i to, že je americká armáda podniká na pokyn prezidenta Donalda Trumpa bez schválení Kongresem. Bílý dům podle nich také nepředložil důkazy o tom, že oběti útoků pašovaly drogy či byly hrozbou pro Spojené státy.

Od srpna americká armáda v Karibiku soustředila desítky válečných lodí, stíhaček, špionážních letadel a na 10 tisíc členů námořní pěchoty. Minulý týden Pentagon oznámil, že do oblasti přesune i největší letadlovou loď světa USS Gerald R. Ford, která je schopna nést až 90 letounů a do jejíž skupiny patří pět torpédoborců. Podle některých zdrojů jde o největší vojenské nasazení USA v tomto regionu za několik desítek let.

