Smrtící povodně zasáhly Kentucky, počet obětí zřejmě dál poroste

Jedná se o druhé smrtící povodně plynoucí ze stejného bouřkového systému. Ten přinesl v úterý rekordně intenzivní déšť ve městě St. Louis a jeho okolí, kde si velká voda vyžádala dva životy.

Fronta se pak přesunula dál na východ nad Apalačské pohoří, kde místy spadlo za den kolem 20 centimetrů srážek. Za pokračujícího deště v Kentucky i v pátek platily výstrahy před záplavami, jakkoli na některých místech už velká voda opadala.

Na východě státu se řeky po bouřkách rychle vylévaly z břehů a zanechávaly za sebou škody, jejichž odstranění může trvat roky, uvedl guvernér Andy Beshear. „V současné době zažíváme jednu z nejhorších a nejničivějších povodní v dějinách Kentucky,“ uvedl Beshear, který v šesti okresech vyhlásil stav nouze. „Stovky lidí přijdou o své domovy,“ řekl.

AP popisuje, že povodňová vlna „pohlcovala“ městečka ležící podél potoků a řek v apalačských údolích. Video na webu deníku The New York Times (NYT) ukazuje i to, jak velká voda odnáší celý domek. Hlášeny jsou také sesuvy půdy.

Bez elektřiny bylo v pátek podle webu poweroutage.us přes 33 000 domácností v Kentucky a v sousedních státech Virginie a Západní Virginie, které silné bouřky rovněž zasáhly.

„Voda nepřestávala stoupat. Pořád stoupala a stoupala a nakonec byla ve výšce mojí verandy,“ řekla 50letá žena žijící na jihovýchodě Kentucky, která listu NYT popsala dramatický útěk z domova u obce Whitesburg. V jistou chvíli ji prý proud málem odnesl, nakonec jí pomohli sousedi se svými čluny a kajaky. „Bylo to děsivé,“ řekla.

Ve čtvrtek guvernér oznámil smrt osmi lidí, v pátek bilanci zvýšil o dalších sedm obětí. „Ale očekávám, že to číslo se více než zdvojnásobí, pravděpodobně i během dneška,“ dodal.

Stát povolal národní gardu, aby pomocí vrtulníků a člunů zachránila uvázlé obyvatele, dodal guvernér s tím, že „řada lidí“ je nezvěstná. „Stále máme před sebou hodně pátrání,“ řekl Jerry Stacy, který dohlíží na krizové operace v tvrdě zasaženém okrese Perry.

Do pátracích akcí je zapojená i Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA), která vyslala dodatečné záchranářské týmy. Americký prezident Joe Biden mezitím vyhlásil stav katastrofy pro některé okresy Kentucky, aby jim zpřístupnil finanční prostředky.

V nejvíce zasažených částech státu podle pracovníka americké Národní meteorologické služby (NWS) Brandona Bondse během 48hodinového úseku končícího ve čtvrtek spadlo 20 až 27 centimetrů srážek. Nejvyšší úhrn za 24hodinový úsek ve státě zaznamenali v roce 1997, kdy ve městě Louisville napršelo necelých 27 centimetrů.

Silné srážky se v posledních hodinách a dnech objevily i dále na východ. Guvernér Západní Virginie Jim Justice vyhlásil kvůli prudkým bouřkám stav nouze v šesti okresech, jeho vláda ale žádné obětí nehlásila. Hrozba intenzivních srážek přitom podle meteorologů v regionu nepominula a NWS prodloužila platnost výstrah ohledně záplav do dnešního večera. Bonds uvedl, že úleva by mohla přijít v sobotu, „než to zase zesílí v neděli a příští týden“.