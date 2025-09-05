Trump chtěl odposlouchávat Kima, do KLDR poslal SEALs. Mise skončila fiaskem

  16:42aktualizováno  16:42
Příslušníci speciálních sil amerického námořnictva zastřelili v roce 2019 skupinu civilistů při neúspěšné operaci v Severní Koreji. Napsal to dnes deník The New York Times (NYT) s tím, že misi za svého prvního funkčního období schválil prezident Donald Trump. Cílem přísně utajované akce bylo nastražit zařízení, které by umožnilo odposlech severokorejského vůdce Kim Čong-una.
Armáda operaci svěřila jednotce SEAL Team Six, jejíž členové v roce 2011 v Pákistánu zabili šéfa sítě Al-Káida Usámu bin Ládina. Příslušníci jednotky se měsíce připravovali s vědomím, že každý jejich krok musí být dokonalý. List NYT o misi píše s odvoláním na dvě desítky amerických vládních představitelů, členů Trumpovy první administrativy a současné i bývalé vojenské představitele obeznámené s incidentem, který zůstává klasifikován jako utajovaný.

Když se příslušníci americké elitní jednotky na začátku roku 2019 u severokorejského pobřeží vynořili v noci z moře v neoprenových oblecích a s brýlemi pro noční vidění, mise se začala hroutit. Když Američané vystoupili na opuštěný břeh, na vodě spatřili světla severokorejské lodě. Na palubě byli dva až tři lidé, uvedly zdroje NYT. Jeden člen posádky skočil do vody. Příslušníci takzvané Šestky se obávali, že byli spatřeni, a posádku lodě včetně muže ve vodě zastřelili.

Zabití Severokorejci byli zřejmě civilisté, kteří se potápěli pro mušle. Američané jejich těla hodili do moře, aby je nenašly úřady. Plíce přitom propíchli noži, aby těla klesla ke dnu, píše NYT. Komando poté misi ukončilo, aniž by odposlouchávací zařízení nastražilo.

Spojené státy ani Severní Korea operaci z roku 2019 nikdy oficiálně nepotvrdily ani o ní nic nenaznačily, píše NYT. Trumpova administrativa neinformovala klíčové členy Kongresu, kteří dohlížejí na zpravodajské operace, čímž podle listu mohla porušit zákon.

Operace byla podle listu pouze částí snahy amerických vlád zjistit více o dění v Severní Koreji a omezit její jaderný program. Od posledního setkání Trumpa s Kim Čong-unem v roce 2019 jednání selhala a Severní Korea pokračuje ve vývoji jaderných zbraní a balistických raket.

