Kongo a Rwanda se dohodly na míru. Dal jsem je dohromady, chlubí se Trump

„Dohoda je založena na závazku nezvratně a prokazatelně ukončit státní podporu Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) a přidružených milic,“ řekl podle agentury AFP při jednání rwandský ministr zahraničních věcí Olivier Nduhungirehe.

O znění dohody se jednalo tři dny minulý týden se snahou zohlednit politické, bezpečnostní a ekonomické zájmy obou znesvářených zemí. Dokument obsahuje ustanovení o odzbrojení povstaleckých skupin, o respektování územní celistvosti a o „mechanismu koordinace bezpečnosti“.

Rubio prohlásil, že jde o „důležitý moment po 30 letech války“, kterou americký prezident Donald Trump označil za „jednu z nejhorších válek, jakou kdy kdo viděl“.

Šéf Bílého domu má mimo jiné velký zájem na těžbě minerálů v Kongu. Na nerostné suroviny je mimo jiné bohatý i východ této východoafrické země, kde právě hnutí M23 vedlo několik měsíců úspěšnou ofenzívu.

Suroviny se odtud pašovaly přes Rwandu, Ugandu a Burundi a dále se jejich původ propral prostřednictvím mezinárodních dodavatelských řetězců až například k americké technologické společnosti Apple.

„Podařilo se mi dát je dohromady... A nejen to, získáme pro Spojené státy spoustu práv na nerostné suroviny z Konga,“ řekl Trump na tiskové konferenci před jednáním. Roli prostředníka sehrál i Katar, který v polovině března hostil v Dauhá rwandského prezidenta Paula Kagameho a jeho konžského protějška Felixe Tshisekediho.

Ačkoliv OSN a západní země viní Rwandu z podpory povstalců na východě Konga, Rwanda toto obvinění popírá. Naopak sama viní sousední Kongo z toho, že poskytlo útočiště členům hutuských milicí, kteří jsou zodpovědní za genocidu z roku 1994, při níž ve Rwandě zemřelo na 800 tisíc menšinových Tutsiů a umírněných Hutuů.

Kongo sužuje násilí už od 90. let minulého století. Do bojů je zapojeno přes 100 ozbrojených skupin a miliony lidí už kvůli třicet let starému konfliktu přišlo o život.