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Jasný vzkaz, že Američané chtějí politiku, která spojuje, komentoval Obama volby

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  13:36aktualizováno  13:36
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Bývalý prezident Barack Obama přichází na předvolební shromáždění na podporu...

Bývalý prezident Barack Obama přichází na předvolební shromáždění na podporu demokratických kandidátů, senátora Jona Ossoffa a kandidátky na guvernérku Keishy Lance Bottomsové. (28. října 2026) | foto: AP

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Američané podle demokratického exprezidenta Baracka Obamy v úterních volbách do Kongresu vyslali jasný vzkaz, že chtějí politiku, která lidi spojuje, nikoli rozděluje, a představitele, kteří nabízejí konkrétní řešení problémů. Ve volbách propadli republikáni, kteří přišli o většinu v obou komorách parlamentu.

„Tyto výsledky byly možné jen díky tomu, že se ve všech regionech země přihlásili vynikající kandidáti, včetně oblastí, kde se kdysi šance na úspěch zdály mizivé,“ napsal Obama v reakci na to, že demokratičtí politici dokázali po desítkách let zvítězit i v některých republikánských baštách.

„Zatímco tato administrativa má před sebou v úřadu ještě dva roky, naším úkolem je vyhrnout si teď rukávy, měnit věci všude, kde k tomu máme moc, zabránit dalším škodám a položit základy pro budoucnost,“ uzavřel Obama, aniž by jmenoval republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

Pětašedesátiletý Obama, který byl prezidentem v letech 2009 až 2017, se letos do kampaně opakovaně zapojil, aby podpořil demokratické kandidáty.

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