„Tyto výsledky byly možné jen díky tomu, že se ve všech regionech země přihlásili vynikající kandidáti, včetně oblastí, kde se kdysi šance na úspěch zdály mizivé,“ napsal Obama v reakci na to, že demokratičtí politici dokázali po desítkách let zvítězit i v některých republikánských baštách.
„Zatímco tato administrativa má před sebou v úřadu ještě dva roky, naším úkolem je vyhrnout si teď rukávy, měnit věci všude, kde k tomu máme moc, zabránit dalším škodám a položit základy pro budoucnost,“ uzavřel Obama, aniž by jmenoval republikánského prezidenta Donalda Trumpa.
Pětašedesátiletý Obama, který byl prezidentem v letech 2009 až 2017, se letos do kampaně opakovaně zapojil, aby podpořil demokratické kandidáty.