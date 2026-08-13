Kubánská mafie z Quintana Roo, což je stát na jihovýchodě Mexika, fungovala nejméně od roku 2009, kdy její členové kradli lodě na jihozápadě Floridy. Některé prodávali, aby měli na úplatky úředníkům, a jinými dostali tisíce migrantů z Kuby přes Mexiko do USA. Podle soudních spisů během plaveb zemřelo pětadvacet lidí.
Za cestu z Kuby si gang účtoval 10 tisíc dolarů (asi 210 tisíc korun) za osobu. Ti, kteří zaplatili, byli odvezeni na hranice a dostali pokyny, jak požádat o politický azyl. Ten, kdo částku nemohl zaplatit, byl držen v zajetí v Mexiku a mučen. Zatímco jeho rodinu zločinecká síť vydírala, aby peníze zaplatila, vyplývá ze soudních spisů. Některé ženy gang nutil pracovat ve striptýzových klubech.
Kubánsko-mexická mafie také s kradenými kreditními kartami nakupovala zboží, které pak pašovala na Kubu a prodávala v tamních vládních obchodech. Profitovala také z obchodu s drogami.
„Byli to opravdoví piráti z Karibiku,“ řekl David Bolton, soukromý detektiv, který tvrdí, že skupinu pomohl odhalit, když pracoval na jiném případu a na věc upozornil federální úřady. V kauze nazvané americkými vyšetřovateli Operace Sisyfos byly obžalovány více než dvě desítky lidí.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, přezdívaný El Cangrejo (Krab) mezi obžalovanými není. Deník NYT nicméně s odvoláním na výpovědi nejméně dvou odsouzených napsal, že tento Castrův vnuk, který má na Kubě dodnes velký vliv, s kubánsko-mexickou mafií spolupracoval. Podle NYT od ní dostával úplatky za to, že zajistil volný průchod lodím pašujícím migranty z Kuby.
Jeden z členů této zločinecké sítě, kubánsko-španělský občan José Miguel González Vidal, který u soudu přiznal vinu a byl odsouzen k pětadvaceti letům vězení, tvrdí, že Castrovi mladšímu předal jako úplatek mimo jiné luxusní motorový člun, hodinky značky Rolex, motocykl Suzuki či luxusní oblečení značky Louis Vuitton.
Zatímco Castrův vnuk na žádost amerického deníku o komentář nereagoval, kubánská vláda podle NYT označila obvinění za pomluvu, podle Havany neexistuje žádná souvislost s kubánskou vládou.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro je vnukem Raúla Castra, který byl od roku 1959 do roku 2008 kubánským ministrem obrany a v roce 2006 ho jeho starší bratr Fidel kvůli svým zdravotním problémům pověřil místo sebe vedením země. A ačkoliv nyní ve svých pětadevadesáti letech už Raúl Castro nezastává žádnou politickou funkci, patří stále k nejvlivnějším postavám na Kubě. Velký vliv má řadu let i jeho vnuk, který se podle médií letos angažoval i v jednáních se Spojenými státy.
Kubánský opoziční portál CiberCuba tento týden napsal, že navzdory americkým sankcím uvaleným na řadu vysoce postavených kubánských činitelů Castrův vnuk není na žádném sankčním seznamu Spojených států.