Vyslanci USA Kushner a Witkoff odjedou do Ženevy, chtějí řešit Írán i Ukrajinu

Americká delegace, jejíž budou Witkoff s Kushnerem součástí, se s Íránci setká v úterý ráno, uvedl zdroj agentury Reuters obeznámený s jednáními.
Přítomni budou také zástupci Ománu, kteří budou kontakty mezi USA a Íránem zprostředkovávat, dodal s tím, že Witkoff a Kushner se týž den odpoledne zúčastní trojstranných rozhovorů se zástupci Ruska a Ukrajiny.
USA a Írán minulý týden v Ománu zahájily novou řadu nepřímých rozhovorů, jejichž hlavním tématem je íránský jaderný program.
Trump po vládě v Teheránu žádá, aby uzavřela dohodu, ve které se zaváže, že nebude usilovat o jaderné zbraně a vzdá se obohacování uranu na svém území. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.
Od svého návratu do Bílého domu loni v lednu se Trump rovněž snaží přimět Moskvu a Kyjev k dohodě, která by ukončila rusko-ukrajinskou válku. Dvě předchozí kola třístranných jednání o americkém plánu na ukončení války se konala nedávno v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.
22. ledna 2026