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Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlouvá domů

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  10:31aktualizováno  10:31
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Členové posádky běží závod na palubě letadlové lodi USS Abraham Lincoln při...

Členové posádky běží závod na palubě letadlové lodi USS Abraham Lincoln při návratu do San Diega. (7. října 2026) | foto: Nelvin C. CepedaAP

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Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se vrací do svého domovského přístavu v San Diegu, kde by měla zakotvit ve čtvrtek. Loď byla nasazena na moři od loňského listopadu. Námořníky ve středu navštívil americký ministr obrany Pete Hegseth, který chválil jejich odolnost. Podle médií se však dlouhá doba nasazení projevila na duševním stavu personálu.

Plavidlo vyplulo ze San Diega v listopadu minulého roku. Nejdříve bylo nasazeno v Jihočínském moři a pak na Blízkém východě, kde se zapojilo do úderů proti Íránu.

Loď zůstala na moři bez přestávky mnoho měsíců, na pevninu se část posádky dostala v září při zakotvení v Thajsku.

Podle zpráv médií mělo dlouhé nasazení na moři výrazný dopad na psychiku posádky. Média informovala s odkazem na dopis šéfa námořnictva Hunga Caa o nejméně osmi pokusech o sebevraždu a také o problémech se zásobováním na palubě lodi.

Již dříve příbuzní členů posádky poukazovali na zhoršené podmínky panující na lodi.

Hegseth při návštěvě lodi ve středu tvrzení médií odmítl. Naopak vyzdvihl odolnost a schopnost se přizpůsobit amerických námořníků. „Děláte obtížné a namáhavé věci,“ uvedl ministr.

Nasazení letadlových lodí obvykle trvá šest až devět měsíců. Období lze v případě války či krize prodloužit. Hlavním omezujícím faktorem délky mise je často právě duševní stav posádky.

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