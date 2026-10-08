Plavidlo vyplulo ze San Diega v listopadu minulého roku. Nejdříve bylo nasazeno v Jihočínském moři a pak na Blízkém východě, kde se zapojilo do úderů proti Íránu.
Loď zůstala na moři bez přestávky mnoho měsíců, na pevninu se část posádky dostala v září při zakotvení v Thajsku.
Podle zpráv médií mělo dlouhé nasazení na moři výrazný dopad na psychiku posádky. Média informovala s odkazem na dopis šéfa námořnictva Hunga Caa o nejméně osmi pokusech o sebevraždu a také o problémech se zásobováním na palubě lodi.
Již dříve příbuzní členů posádky poukazovali na zhoršené podmínky panující na lodi.
Hegseth při návštěvě lodi ve středu tvrzení médií odmítl. Naopak vyzdvihl odolnost a schopnost se přizpůsobit amerických námořníků. „Děláte obtížné a namáhavé věci,“ uvedl ministr.
Nasazení letadlových lodí obvykle trvá šest až devět měsíců. Období lze v případě války či krize prodloužit. Hlavním omezujícím faktorem délky mise je často právě duševní stav posádky.