„Írán by udělal dobře, kdyby uzavřel dohodu s prezidentem (Donaldem) Trumpem a jeho administrativou,“ poznamenala.
Přes drobný pokrok při úterním nepřímém jednání zástupců USA a Íránu v Ženevě podle mluvčí v některých otázkách přetrvávají rozdíly. Teherán by podle ní měl do několika týdnů přijít s podrobnějšími návrhy.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v úterý vyjádřil přesvědčení, že obě strany dosáhly shody na hlavních principech, které by mohly otevřít cestu k případné dohodě. Neznamená to však podle něj, že dohoda bude hotova brzy.
Trump, který na Blízký východ vyslal množství amerických sil, opakovaně Írán varoval před následky, pokud nebude Teherán ochoten dohodnout se o svém jaderném programu.
Trump chce, aby se Teherán zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně a vzdá se také obohacování uranu. Pokud se tak nestane, je podle něj ve hře vojenský zásah ze strany USA.
Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům a že se obohacování uranu nevzdá.
V rámci zvyšování tlaku na Teherán dnes Washington oznámil, že uvaluje sankce na dalších 18 íránských činitelů a představitelů tamních telekomunikačních společností.