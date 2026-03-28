Kdy už vám s Rusy dojde trpělivost? Umíte to líp? Kallasová se hádala s Rubiem

Autor:
  16:33aktualizováno  16:33
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová se na pátečním zasedání skupiny G7 ostře pohádala s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, popsal s odkazem na své zdroje portál Axios. Pře se týkala válce na Ukrajině, kterou před více než čtyřmi lety rozpoutalo Rusko. Kallasová chtěla vědět, kdy Američané na Rusy konečně zatlačí tak, jak slibovali před rokem.
Jednání skupiny G7 ve Vaux-de-Cernay u Paříže. V popředí sedí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, třetí zleva pak americký ministr zahraničí Marco Rubio. (27. března 2026) | foto: AP

18 fotografií

Bývalá estonská premiérka se na Rubia obrátila během jednání o situaci na Ukrajině, přičemž poznamenala, že to bylo totéž fórum, kde americký ministr loni prohlásil, že Spojeným státům už dochází trpělivost a že pokud bude Kreml dál sabotovat americké snahy o ukončení této války, může očekávat ráznější kroky než do té doby.

„Rok uplynul a Rusko se nepohnulo. Kdy vám ta trpělivost dojde?“ zeptala se Kallasová. Podle zdrojů Axiosu tato otázka Rubia viditelně otrávila. „Děláme, co můžeme, abychom válku ukončili. Pokud si myslíte, že byste to uměla lépe, prosím. My klidně ustoupíme stranou,“ pobídl ji, údajně zvýšeným hlasem.

Rubio pak pokračoval s tím, že se USA snaží hovořit s oběma stranami konfliktu, ale jen jedné straně pomáhá dodávkami zbraní, zpravodajskými informacemi a dalšími způsoby – Ukrajině. Několik evropských ministrů se posléze vložilo do debaty a řeklo, že stále chtějí, aby Spojené státy v diplomatických snahách mezi Ruskem a Ukrajinou pokračovaly.

Dva zdroje uvedly, že na konci schůzky si Rubio a Kallasová krátce odskočili stranou, aby se nastalou situaci pokusili uklidnit. Před reportéry pak šéf americké diplomacie popřel, že by jednání provázelo napětí nebo kritika. „Tato setkání často zahrnují poděkování Americe za roli, kterou jsme sehráli... a ocenění zprostředkovatelské role, kterou jsme se snažili hrát v této válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Nikdo tam nekřičí, nezvyšuje hlas ani neříká nic negativního,“ řekl.

Evropští lídři jsou z Američany vedených mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem už měsíce nervózní. Nervozitu zesílila válka v Íránu, která odvedla pozornost amerického prezidenta Donalda Trumpa jinam, Bílý dům navíc nyní umožňuje Rusku prodávat svou ropu – a snáze tak financovat další vedení války na Ukrajině. I podle ukrajinských představitelů jsou Američané zcela soustředěni na Írán a v poslední době tak nedošlo k žádnému významnému pokroku na cestě k míru.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.