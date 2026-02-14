Spojené státy a Evropa patří k sobě, řekl americký ministr Rubio v Mnichově

Spojené státy si podle Rubia nepřejí, aby jejich spojenci byli slabí, protože to oslabuje i je. Evropa a USA se podle něj dokáží společně bránit.
Spojené státy se vydávají na cestu nové prosperity a chtějí se na ni vydat spolu s Evropou, která je ceněným spojencem a nejstarším přítelem, řekl ministr.
Američané podle něj stále neví, jestli to Rusové myslí se snahou o ukončení války na Ukrajině vážně. V dosavadních jednáních se podle něj podařilo vyřešit řadu otázek, ty nejtěžší však stále zůstávají. V úterý bude další jednání, i když zřejmě v jiném složení než dosud, dodal Rubio.
Připravujeme podrobnosti.