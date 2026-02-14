Spojené státy a Evropa patří k sobě, řekl americký ministr Rubio v Mnichově

  9:20aktualizováno  9:41
Spojené státy a Evropa patří k sobě, řekl v sobotu americký ministr zahraničí Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci. USA jsou podle něj připraveny napravit minulé chyby a budovat nový světový řád samy, dávají však přednost spolupráci s Evropou. Starý světový řád, který Spojené státy a Evropa společně vybudovaly, není podle Rubia třeba zcela opustit, ale je ho třeba společně přebudovat.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (14. února 2026)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (14. února 2026) | foto: Reuters

Spojené státy si podle Rubia nepřejí, aby jejich spojenci byli slabí, protože to oslabuje i je. Evropa a USA se podle něj dokáží společně bránit.

Spojené státy se vydávají na cestu nové prosperity a chtějí se na ni vydat spolu s Evropou, která je ceněným spojencem a nejstarším přítelem, řekl ministr.

Američané podle něj stále neví, jestli to Rusové myslí se snahou o ukončení války na Ukrajině vážně. V dosavadních jednáních se podle něj podařilo vyřešit řadu otázek, ty nejtěžší však stále zůstávají. V úterý bude další jednání, i když zřejmě v jiném složení než dosud, dodal Rubio.

