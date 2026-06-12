Červeně zářící koule. USA zveřejnily další dokumenty týkající se UFO

Autor: ,
  19:44aktualizováno  19:44
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americké ministerstvo obrany zveřejnilo další část dosud utajovaných složek o pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO), obsahující mimo jiné svědectví o červeně zářících koulích spatřených na severovýchodě Spojených států. V celkem třetí sadě zveřejněné vládou prezidenta Donalda Trumpa od května je 72 složek z archivu Ústřední zpravodajské služby (CIA), Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a samotného Pentagonu.
Oblast 51, Nevada

Oblast 51, Nevada | foto: Reuters

Oblast 51, Nevada
Oblast 51, Nevada
Oblast 51, Nevada
Oblast 51, Nevada
29 fotografií

Mezi nově zveřejněnými soubory jsou videa, výpovědi svědků či grafická zpodobnění jevů. Několik z nich popisuje zářící kulovité objekty v podobné lokalitě na severovýchodě země. Na jednom ze záznamů z archivu FBI popisuje dvojice lidí, jak na zahradě svého domu spatřila neznámé prudce oslňující světlo.

Jeden ze svědků popsal červené světlo jako „zářící a krásné“. Červeně svítící koule o průměru asi metr měla v centru „bílé plazmové slunce“ o velikosti basketbalového míče.

Trump v únoru pověřil ministra obrany Petea Hegsetha a další úřady přípravou odtajnění dokumentů týkajících se „mimozemského života a mimozemšťanů“. Učinil tak krátce poté, co bývalý prezident Barack Obama v podcastu prohlásil, že mimozemský život existuje. Své vyjádření Obama později upřesnil tak, že podle něj jsou „šance, že někde existuje život, vysoké“. Zároveň ale dodal, že během působení v Bílém domě žádné důkazy o kontaktu mimozemšťanů s lidmi neviděl.

V prvních dvou květnových vlnách ministerstvo obrany zveřejnilo přes 220 souborů, mezi kterými byly například snímek neidentifikovaného jevu pořízený z povrchu Měsíce během mise Apollo 12 v roce 1969 či přepis komunikace posádky mise Apollo 17, jejíž členové v roce 1972 popsali neidentifikované objekty pozorované z Měsíce.

8. května 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.