„USA stojí stojí při všech dětech po celém světě... Doufám, že brzy tu pro vás bude mír,“ řekla Trumpová během zasedání.
Náměstkyně generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti Rosemary di Carlová podotkla, že organizace má zprávy o tragickém úderu na školu a ví o tom, že americko-izraelský útok na Írán a jeho odvetné údery mají dopad na osudy mnoha dětí v regionu.
Íránský velvyslanec před začátkem jednání kritizoval vojenskou akci Washingtonu i fakt, že zasedání na toto téma předsedá prezidentova manželka.
„Pro Spojené státy znamená ochrana dětí a udržování mezinárodního míru a bezpečnosti úplně něco jiného, než s čím počítá charta OSN,“ řekl Íravaní.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu.