Trumpová vedla schůzku Rady bezpečnosti o dětech ve válkách. Ostudné, míní Írán

  9:30
Americká první dáma Melania Trumpová v pondělí předsedala schůzce Rady bezpečnosti OSN, jejímž tématem byla ochrana dětí ve válečných konfliktech. Zasedání se konalo dva dny poté, co si americko-izraelský úder na dívčí školu v Íránu vyžádal 165 mrtvých. Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání označil zasedání za ostudné a pokrytecké.

„USA stojí stojí při všech dětech po celém světě... Doufám, že brzy tu pro vás bude mír,“ řekla Trumpová během zasedání.

Americká první dáma Melania Trumpová předsedala schůzce Rady bezpečnosti OSN. Tématem byla ochrana dětí ve válkách. (2. března 2026)
Náměstkyně generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti Rosemary di Carlová podotkla, že organizace má zprávy o tragickém úderu na školu a ví o tom, že americko-izraelský útok na Írán a jeho odvetné údery mají dopad na osudy mnoha dětí v regionu.

Íránský velvyslanec před začátkem jednání kritizoval vojenskou akci Washingtonu i fakt, že zasedání na toto téma předsedá prezidentova manželka.

„Pro Spojené státy znamená ochrana dětí a udržování mezinárodního míru a bezpečnosti úplně něco jiného, než s čím počítá charta OSN,“ řekl Íravaní.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu.

