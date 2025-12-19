Spojené státy jsou jedinou zemí, která dosud podnikla pilotované lety na Měsíc, naposledy stanul americký astronaut na povrchu přirozené družice Země v prosinci 1972.
S návratem na Měsíc počítá program Artemis, který započal v roce 2017 za prvního mandátu prezidenta Trumpa. Tehdy se předpokládalo přistání astronautů na měsíčním povrchu v roce 2024. Program ale nabral zpoždění. Trump nyní v dekretu zmiňuje přistání do roku 2028.
Dekret dále uvádí, že Američané začnou budovat trvalou lunární základnu do roku 2030. Příkaz dále potvrzuje plány na rozvoj jaderné energetiky v kosmu.
První člověkem na Měsíci se stal Američan Neil Armstrong, který na povrch vystoupil v červenci 1969. Do prosince 1972 následovalo Armstronga 11 dalších Američanů.
Návrat lidí na Měsíc podporuje i nově potvrzený šéf Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jared Isaacman, který ve středu prohlásil, že se tak stane v roce 2028.
Zatímco v 60. a 70. letech 20. století byl lunární program Apollo s přistáním prvních lidí na Měsíci americkým projektem, na programu Artemis spolupracuje s NASA také Evropská kosmická agentura (ESA).