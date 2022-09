Doneste je mrtvé nebo živé. Na Floridě zvažují odměny za přemnožené leguány

„Myslím, že máme jediné řešení, a to je vypsat na hlavu leguánů odměnu a vyplácet ji lidem, kteří je budou lovit,“ řekla radní Miami Beach Kristen Gonzálezová. „Mrtvé nebo živé – když začneme platit za leguány, získáme jich víc. Lidi je budou lovit pro peníze,“ dodala. Informoval o tom zpravodajský server Fox News.

„Leguáni mohou napáchat škody na rezidenčních a komerčních prostorách i vegetaci a ohrožovat naše původní a ohrožené druhy, jako jsou sultánky pruhované, místní druh modráska nebo sýčci králičí,“ uvedla městská rada během projednávání návrhu, jak se k přemnoženým leguánům postavit.

„Mohou také na lidi přenášet infekční bakterie salmonely prostřednictvím kontaktu s vodou nebo povrchů kontaminovaných jejich trusem,“ dodala.

Městská rada Miami Beach zvažuje také najmout externí službu lovců leguánů, ale podle Gonzálezové by program vypsaných odměn mohl být účinnější.

„Myslím, že je to lepší způsob, jak využít naše peníze než najmout nějakého chlápka v mývalí čepici – nebo pět, co budou chodit po veřejných prostranstvích,“ řekla.

V zimě leguáni padají ze stromů

Floridští leguáni obvykle plní stránky médií, když se výrazně ochladí. Jako letos v lednu, kdy teplota klesla na tři stupně, a v nejteplejším státě bylo nejchladněji za posledních 12 let. Leguáni se totiž při poklesu teploty dostanou do stavu hibernace a může docházet k situacím, kdy jejich zmrzlá těla padají z korun stromů, v nichž se běžně vyskytují. V momentě, kdy se zase oteplí, se tělo leguána zahřeje a zvíře se pak dokáže v pořádku odplazit do bezpečí.

Leguán zelený se na Floridu rozšířil z Jižní Ameriky. Je považován za škůdce, vyrývá doupata a ničí infrastrukturu. Nejvíc jich žije na jižním výběžku atlantického pobřeží Floridy od okresů Broward po Palm Beach.