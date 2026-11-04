Pistorius pogratuloval demokratům k „historickému vítězství“ v Kongresu. Zároveň poznamenal, že americká administrativa zůstane stejná a Berlín s ní bude i nadále s plnou důvěrou spolupracovat.
Sociálnědemokratický spolkový ministr obrany, který hovořil na Berlínské bezpečnostní konferenci, dodal, že neví, jaké plány má prezident Trump pro blízkou budoucnost, ale že Berlín bude jednat jak s demokraty, tak s republikány.
Francouzský ministr financí Lescure podotkl, že prezident Trump má i po porážce Republikánské strany ve volbách v polovině jeho mandátu nadále pod kontrolou zahraniční politiku, přičemž jeho kroky jsou nepředvídatelné.
„Buď se rozhodne povznést nad vřavu a uzná, že jsou nutné změny, zejména pokud jde o ceny benzinu, které mají přímý dopad na lidi, a, dodávám, také omezí své mezinárodní angažmá; anebo to neudělá,“ řekl Lescure francouzské televizní stanici BFM.
„Upřímně řečeno, je to věc, kterou budeme muset v nadcházejících dnech bedlivě sledovat,“ dodal Lescure.
Španělský levicový premiér Sánchez uvedl, že americká společnost v úterý hlasovala proti politice, kvůli které lidé chudnou. „Proti nenávisti. Proti machismu. Proti popírání klimatických změn a proti privilegiím elit,“ dodal na síti X s tím, že výsledek kongresových voleb v USA znamená globální neúspěch pro krajní pravici.
Sánchezova vláda se v poslední době s Trumpovou administrativou opakovaně střetávala kvůli výdajům na obranu či válce USA proti Íránu. Trump dokonce Španělsku pohrozil cly a navrhl, aby NATO zvážilo jeho vyloučení.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf na síti X uvedl, že američtí voliči probíhající válce v Íránu řekli jasné ne. „Pokud americká vláda zradí vůli svého lidu, aby sloužila mezinárodním sponzorům a vyděračům, zjistí, že naše NE s sebou přináší noční můru,“ dodal.
Čína chce stabilní vztahy s Washingtonem
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning uvedla, že Čína je připravena pokračovat ve spolupráci se Spojenými státy a naplňovat dohody, které uzavřeli prezidenti obou zemí.
Peking chce podle ní budovat konstruktivní a stabilní vztahy s Washingtonem založené na vzájemném respektu, spravedlnosti a oboustranné výhodnosti. Čína chce také naplňovat důležité dohody, kterých dosáhli prezidenti obou zemí.
Japonský vládní mluvčí Minoru Kihara v Tokiu prohlásil, že spojenectví se Spojenými státy zůstává základním pilířem japonské zahraniční a bezpečnostní politiky. Je podle něj důležité také pro prosazování národních zájmů Japonska v současném stále nestabilnějším a nejistějším světě.
Vláda premiérky Sanae Takaičiové usiluje o užší spolupráci s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem jsou mimo jiné vojenské posilování Číny a raketový jaderný program Severní Koreje. Tokio chce posílit možnosti společné reakce Japonska a USA na případné hrozby.
Kihara se vyjádřil také k vývoji na finančních trzích. Vláda je podle něj bude sledovat s mimořádnou pozorností, odmítl ale předjímat dopady konkrétních událostí včetně amerických voleb. Trhy podle něj ovlivňuje řada různých faktorů.