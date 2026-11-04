Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Američané hlasovali proti nenávisti, zní z Madridu. Berlín gratuluje demokratům

Autor: ,
  10:59aktualizováno  10:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Španělský premiér Pedro Sánchez (6. října 2026)

Španělský premiér Pedro Sánchez (6. října 2026) | foto: Reuters

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...
Podporovatelé demokratů oslavují výsledky voleb do Kongresu 2026 ve státě...
Podporovatelé demokratů na volební watch party ve státě Texas, kde po 32 letech...
Reakce příznivců demokratického kandidáta do Senátu a člena texaského státního...
181 fotografií
Americká administrativa zůstává po vítězství demokratů v kongresových volbách stejná a Berlín s ní bude dál spolupracovat, prohlásil německý ministr obrany Boris Pistorius. Podle šéfa španělské vlády Pedra Sáncheze společnost hlasovala proti nenávisti, privilegiím elit i politice, kvůli které lidé chudnou.
Španělský premiér Pedro Sánchez (6. října 2026)
Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta za stát Kansas do Senátu Adama Hamiltona. (4. října 2026)
Podporovatelé demokratů oslavují výsledky voleb do Kongresu 2026 ve státě Maine. (3. listopadu 2026)
Podporovatelé demokratů na volební watch party ve státě Texas, kde po 32 letech zvítězil kandidát Demokratické strany. (3. listopadu 2026)
181 fotografií

Pistorius pogratuloval demokratům k „historickému vítězství“ v Kongresu. Zároveň poznamenal, že americká administrativa zůstane stejná a Berlín s ní bude i nadále s plnou důvěrou spolupracovat.

Sociálnědemokratický spolkový ministr obrany, který hovořil na Berlínské bezpečnostní konferenci, dodal, že neví, jaké plány má prezident Trump pro blízkou budoucnost, ale že Berlín bude jednat jak s demokraty, tak s republikány.

Francouzský ministr financí Lescure podotkl, že prezident Trump má i po porážce Republikánské strany ve volbách v polovině jeho mandátu nadále pod kontrolou zahraniční politiku, přičemž jeho kroky jsou nepředvídatelné.

„Buď se rozhodne povznést nad vřavu a uzná, že jsou nutné změny, zejména pokud jde o ceny benzinu, které mají přímý dopad na lidi, a, dodávám, také omezí své mezinárodní angažmá; anebo to neudělá,“ řekl Lescure francouzské televizní stanici BFM.

„Upřímně řečeno, je to věc, kterou budeme muset v nadcházejících dnech bedlivě sledovat,“ dodal Lescure.

Španělský levicový premiér Sánchez uvedl, že americká společnost v úterý hlasovala proti politice, kvůli které lidé chudnou. „Proti nenávisti. Proti machismu. Proti popírání klimatických změn a proti privilegiím elit,“ dodal na síti X s tím, že výsledek kongresových voleb v USA znamená globální neúspěch pro krajní pravici.

Sánchezova vláda se v poslední době s Trumpovou administrativou opakovaně střetávala kvůli výdajům na obranu či válce USA proti Íránu. Trump dokonce Španělsku pohrozil cly a navrhl, aby NATO zvážilo jeho vyloučení.

Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf na síti X uvedl, že američtí voliči probíhající válce v Íránu řekli jasné ne. „Pokud americká vláda zradí vůli svého lidu, aby sloužila mezinárodním sponzorům a vyděračům, zjistí, že naše NE s sebou přináší noční můru,“ dodal.

Čína chce stabilní vztahy s Washingtonem

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning uvedla, že Čína je připravena pokračovat ve spolupráci se Spojenými státy a naplňovat dohody, které uzavřeli prezidenti obou zemí.

Peking chce podle ní budovat konstruktivní a stabilní vztahy s Washingtonem založené na vzájemném respektu, spravedlnosti a oboustranné výhodnosti. Čína chce také naplňovat důležité dohody, kterých dosáhli prezidenti obou zemí.

Japonský vládní mluvčí Minoru Kihara v Tokiu prohlásil, že spojenectví se Spojenými státy zůstává základním pilířem japonské zahraniční a bezpečnostní politiky. Je podle něj důležité také pro prosazování národních zájmů Japonska v současném stále nestabilnějším a nejistějším světě.

Vláda premiérky Sanae Takaičiové usiluje o užší spolupráci s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem jsou mimo jiné vojenské posilování Číny a raketový jaderný program Severní Koreje. Tokio chce posílit možnosti společné reakce Japonska a USA na případné hrozby.

Kihara se vyjádřil také k vývoji na finančních trzích. Vláda je podle něj bude sledovat s mimořádnou pozorností, odmítl ale předjímat dopady konkrétních událostí včetně amerických voleb. Trhy podle něj ovlivňuje řada různých faktorů.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.