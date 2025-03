Trumpův plán s migranty nevychází, Guantanamo zeje prázdnotou a vojáky pošlou domů

Armádní činitelé mají ministru obrany Peteovi Hegsethovi dodat propočet, kolik je na základně potřeba personálu. V současnosti zde slouží na 500 příslušníků armády, 300 členů námořnictva a desítky vojáků přidělených zvláště na ostrahu zadržených. Podle AP však nemají příliš co dělat, neboť Trumpův plán umístit na základnu tisíce migrantů porušujících zákony zatím nevychází.

Trump na konci ledna vydal příkaz využívat tábor na Guantánamu s kapacitou až 30 000 míst pro „nejhorší zločince mezi migranty bez dokumentů, kteří ohrožují americké obyvatele“.

Média však v minulých týdnech informovala, že příprava tábora vázne a že jsou v něm nevyhovující podmínky. Podle stanice CNN Trumpova vláda přípravu pozastavila a poslední ze zhruba tří stovek lidí přepravených od února na Guantánamo se podle informací z minulého týdne vrátili do USA.

V minulosti USA v kontroverzním vězeňském komplexu na Guantánamu roky držely stovky lidí podezíraných z terorismu, mnohdy bez jakýchkoli formálních obvinění. Migrační tábor má fungovat nezávisle na této věznici.

Plán vybudovat na jihovýchodě Kuby detenční zařízení je součástí Trumpových snah výrazně vystupňovat zatýkání a vyhošťování cizinců, kteří pobývají v USA bez patřičných dokladů. Během prvního měsíce svého úřadování Trump tento slib nenaplňoval, neboť americké úřady deportovaly méně lidí než na konci mandátu exprezidenta Joea Bidena.

Podle představ armádních činitelů by se nyní mohla až polovina vojenského personálu z Guantánama vrátit do USA,. V případě, že by v budoucnu skutečně došlo na naplnění Trumpova slibu a mířilo tam velké množství migrantů, by USA počet svých vojáků na základně opět navýšily.