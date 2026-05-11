Trumpův ministr v době drahého benzinu láká na roadtripy po USA, čelí kritice

  14:18
Americký ministr dopravy Sean Duffy čelí kritice za novou reality show. Ta v době rostoucích cen pohonných hmot způsobených válkou s Íránem mapuje cestování jeho rodiny autem po Spojených státech. Financování projektu k 250. výročí založení USA společnostmi s vazbami na ministerstvo dopravy rovněž vyvolává etické otázky, uvedla CNN.
Reality show s názvem The Great American Road Trip (Velký americký výlet autem) financovala nezisková organizace stejného jména a daňoví poplatníci na ni žádné peníze nevynaložili, tvrdí Duffy. Jeho rodina z účinkování v show nemá žádné zisky, prohlásil rovněž ministr.

Webové stránky projektu mezi sponzory uvádějí společnosti Boeing, Shell, Toyota, United Airlines a Royal Caribbean. Všechny z nich mají podle CNN vazby na ministerstvo dopravy.

„Zatímco obyčejní Američané se potýkají s vysokými cenami benzinu a mají obavy o bezpečnost letecké dopravy, ministr oznámil, že strávil pracovní čas na výletě autem podle všeho financovaným odvětvím, na něž jeho úřad dohlíží,“ uvedl Donald Sherman, předseda organizace Občané za odpovědnost a etiku ve Washingtonu (CREW).

„Milovat Ameriku znamená vidět Ameriku,“ říká Duffy v upoutávce na pořad. Výlet autem je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak pochopit rozlehlou a složitou zemi, kterou jsou Spojené státy, dodává ministr na pozadí záběrů amerických hor, polí i měst. Duffy v klipu vyzývá Američany, aby podnikli podobný výlet na oslavu 250. výročí založení vlasti.

Zveřejnění upoutávky vyvolalo nevoli vzhledem k tomu, že pro mnoho Američanů je cestování méně reálné než dříve, píše CNN. Agentura Bloomberg minulý týden informovala, že průměrná maloobchodní cena benzinu v USA překročila 4,50 dolaru za galon (podle tehdejšího kurzu zhruba 25 Kč za litr) poprvé za téměř čtyři roky.

Vzhůru ji tlačí konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. V pátek cena benzinu dosáhla 4,55 dolaru za galon. Podle CNN se po více než dvou měsících války nálada spotřebitelů zhoršila a někteří Američané omezili výdaje na základní potřeby i cestování.

Popularita prezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s tím, jak řídí ekonomiku, mezitím klesla na 31 procent, což je v jeho politické kariéře dosavadní minimum, ukazuje průzkum společnosti SSRS pro CNN z minulého měsíce. To podle stanice odráží pesimismus Američanů ohledně ekonomiky, kterou dlouhodobě vnímají jako nejdůležitější.

Pete Buttigieg, který sloužil jako ministr dopravy v administrativě Trumpova předchůdce Joea Bidena, Duffyho show na sociální síti X označil za „brutálně mimo realitu“. „Běžné rodiny si už nemohou dovolit výlety autem, protože Trump a jeho válka vyhnaly ceny benzinu astronomicky nahoru,“ dodal Buttigieg.

