Rezoluci o ústavní žalobě tento týden plánuje k hlasování ve Sněmovně předložit republikánský kongresman Thomas Massie.
„Neobáváme se toho,“ odpověděl Hegseth na otázku, zda má mezi svými republikány dostatečnou podporu, aby proti němu nebyl zahájen impeachment ve Sněmovně reprezentantů.
Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries v neděli stanici ABC News sdělil, že vznesení ústavní žaloby proti Hegsethovi podporuje.
Republikánský kongresman z Kentucky a kritik prezidenta Donalda Trumpa Massie uvedl, že by rezoluci o ústavní žalobě na Hegsetha mohl předložit už v dnes.
Návrh má osm bodů, v nichž je Hegseth obviněn z řady přečinů, včetně porušení zákona o válečných pravomocech z roku 1973. Zákon vyžaduje, aby prezident informoval Kongres do 48 hodin od zahájení nepřátelských akcí a aby vojenské akce zahájené bez souhlasu Kongresu byly ukončeny do 60 dnů.
Massie, jehož funkční období skončí v lednu poté, co ho v primárkách před volbami do Kongresu porazil soupeř podporovaný Trumpem, se pokusil návrh ústavní žaloby na šéfa Pentagonu vznést už před volbami. To přimělo předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona vyhlásit předčasné přerušení zasedání Sněmovny, aby hlasování o návrhu předešel.
Rezoluce o ústavní žalobě mají ve Sněmovně prioritu a musí se o nich hlasovat do dvou dní od jejich předložení.
Tlak na Hegsetha sílí po drtivé porážce Republikánské strany v kongresových volbách, kdy přišla o většinu ve Sněmovně reprezentantů a Senátu.
Trump i voliči přitom považují nepopulární válku s Íránem za zásadní faktor, který přispěl k propadu republikánů. Nový Kongres zasedne v lednu.
I kdyby Sněmovna reprezentantů nyní odhlasovala ústavní žalobu na Hegsetha, jeho odvolání z funkce je nepravděpodobné. K tomu by totiž byla zapotřebí podpora dvou třetin Senátu.