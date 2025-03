Bezvěrec. Šéf Pentagonu ukázal arabské tetování, namíchl americké muslimy

Americký ministr obrany Pete Hegseth během návštěvy základny Pearl Harbor-Hickam v Tichomoří. Na pravé ruce má tetování „káfir“ v arabštině. (26. března 2025) | foto: Secretary of Defense Pete Hegseth

Na snímcích, které na síti X zveřejnilo ve středu americké ministerstvo obrany, je Hegseth vidět při návštěvě vojenské základny na Havaji s nápisem „káfir“ na ruce, což je arabský výraz používaný v islámu pro označení bezvěrce či neznaboha.

Podle kritiků může být ministrovo tetování urážlivé pro muslimy s ohledem na to, že americká armáda se snaží prezentovat jako pracoviště, kde se bezproblémově mísí různá náboženská vyznání. V jejích řadách podle odhadů slouží zhruba pět až šest tisíc praktikujících muslimů.

„Vytetovat si na tělo arabské slovo káfir, které označuje někoho, kdo vědomě popírá nebo zamlčuje základní božské pravdy, je projevem protimuslimského nepřátelství i osobní nejistoty,“ řekl magazínu Newsweek Nihad Awad, šéf Rady pro americko-islámské vztahy.

Na Hegsetha se na síti X vrhli také propalestinští aktivisté. „Není to jen osobní volba, ale symbol islamofobie ze strany muže, který dohlíží na americké války,“ napsala aktivistka Nerdeen Kiswaniová.

Připomněla, že slovo „káfir“ s oblibou používá krajní pravice pro hanobení muslimů. Podobné tetování má mimo jiné někdejší vůdce amerického neofašistického uskupení Proud Boys Joe Biggs.

Hegseth, bývalý moderátor stanice Fox News a veterán Národní gardy, se hlásí ke křesťanství a svou víru často veřejně připomíná. Víře se věnuje také většina tetování na jeho těle. Některá z nich už dříve vzbudila kontroverze, mimo jiné nápis „Deus Vult“, což znamená „Bůh to chce“. Jde o křižácký pokřik, který je rovněž oblíbený u krajní pravice.

Ministr má také na hrudi jeruzalémský kříž, jenž křižáci používali během svých výprav. Tetování kříže a meče pak odkazují na biblický verš z Bible, který Hegseth interpretuje jako „ne mír, ale meč“.

Kritika kvůli tetování přichází poté, co členové amerického Kongresu vyzvali k vyšetřování Hegsetha a dalších úředníků zapojených do úniku informací na telekomunikační platformě Signal, kam šéf bezpečnosti Bílého domu Michael Waltz omylem přizval novináře magazínu The Atlantic. Někteří američtí představitelé žádají Hegsethovu rezignaci.