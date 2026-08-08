Trumpův právník prošel jako ministr spravedlnosti, hon na odpůrce může zesílit

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  12:19aktualizováno  12:19
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Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche vystupuje na tiskové konferenci ve...

Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche vystupuje na tiskové konferenci ve Washingtonu. (5. srpna 2026) | foto: Jonathan ErnstReuters

Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche a ředitel FBI Kash Patel vystupují...
Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche vystupuje na tiskové konferenci ve...
Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche ve Washingtonu (5. srpna 2026)
Náměstek ministryně spravedlnosti USA Todd Blanche během Konference...
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Americký Senát v sobotu potvrdil Todda Blanche jako nového amerického ministra spravedlnosti. V republikány ovládaném Senátu ho podpořila těsná většina 50 ku 49 zákonodárců. Bývalý osobní právník prezidenta Donalda Trumpa je v čele ministerstva jako prozatímní ministr od dubna.

Demokraté i někteří republikáni vyjadřovali při schvalovacím procesu obavy ohledně dosazení Trumpova blízkého spojence do čela ministerstva spravedlnosti, které se historicky pyšnilo tím, že je nezávislé na Bílém domě.

Nakonec byl Blanche potvrzen jen nejtěsnější většinou hlasů. Proti němu se kromě všech demokratů postavily i dvě republikánské senátorky – Susan Collinsová ze státu Maine a Lisa Murkowská z Aljašky.

Rozhodující pro Blancheovo schválení bylo páteční oznámení republikánského senátora Billa Cassidyho, že ho podpoří s tím, že Blanche je nejlepší variantou, se kterou Trump může přijít.

Podle agentury AP by potvrzení ve funkci Blancheovi mohlo uvolnit ruce k ještě agresivnějšímu prosazování agendy Trumpovy administrativy. Republikánský prezident se přitom snaží podřídit ministerstvo své vůli a využít ho mimo jiné k vyšetřování svých politických odpůrců.

Už v úterý Blancheovu nominaci na ministra spravedlnosti schválil justiční výbor Senátu díky dohodě s některými kritickými republikánskými senátory, kteří tlačili na ukončení plánů na vznik kontroverzního fondu na kompenzaci Trumpových spojenců tvrdících, že je poškodily úřady. Blanche veřejně písemně slíbil, že ministerstvo od plánu upustí.

Blnacheovi odpůrci ho kritizovali rovněž za způsob, jakým ministerstvo spravedlnosti přistupovalo ke zveřejňování spisů o zesnulém sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi.

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