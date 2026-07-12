Rubio je také v přímém kontaktu s prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezovou. Caracas informace listu nekomentoval.
Rubio se dostal do této role poté, co v lednu americké speciální síly unesly z Caracasu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Spojené státy pak Venezuele podle NYT vnutily schéma, podle kterého zprostředkovávají vývoz její ropy. Příjmy z prodejů pobírá Washington, který je podle svého vlastního uvážení vyplácí venezuelské vládě.
„Rubio nyní skutečně kontroluje venezuelské finance, distribuci jejích přírodních zdrojů a její vládu,“ shodují se podle deníku zdroje, se kterými list hovořil.
Rubio je prostřednictvím aplikace Whatsapp v soustavném kontaktu s venezuelskou prozatímní prezidentkou Rodríguezovou. Komunikaci usnadňuje to, že Rubio umí na rozdíl od prezidenta Donalda Trumpa španělsky.
I přes intenzivní vztahy nejsou Rubio a Rodríguezová rovnocennými partnery. Právě americký ministr zahraničí kontroluje vyplácení financí z prodeje venezuelské ropy do zahraničí. Tím má na Caracas velmi silný nástroj nátlaku. Vedle toho má Rubio vliv na sankce uplatňované na Venezuelu.
„Z Rubia se stal fakticky místodržící ve Venezuele,“ uvedl list s tím, že žádný další americký představitel neměl takovou moc v zahraniční zemi, jako nyní Rubio ve Venezuele, od dob amerického správce Iráku Paula Bremera v letech 2003 a 2004.
Podle deníku má pro Venezuelu schéma prodeje ropy prostřednictvím Spojených států jednu výhodu. K příjmům se totiž nedostanou věřitelé latinskoamerické země.
Spolupráci se současnou venezuelskou vládou si pochvaluje i americký prezident Trump, který v nadsázce řekl, že by se Rubio mohl stát příštím venezuelským vůdcem.
Podle kritiků je však sporné, že americká vláda podporuje venezuelský režim, který je autoritářský. V plánech představených krátce po únosu Madura Washington tvrdil, že chce nejdříve Venezuelu stabilizovat ekonomicky a pak začít přechodem k demokracii.