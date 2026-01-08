„Běžte domů, nacisti z ICE!“ Minneapolis vře po zabití ženy imigračním agentem

  18:44
V americkém městě Minneapolis ve čtvrtek pokračovaly protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu.

Místní samosprávu i obyvatele rozhořčila středeční smrt sedmatřicetileté obyvatelky Minneapolisu Renee Nicole Goodové, která se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů ICE. Jeden z nich na ujíždějící řidičku vystřelil a zabil ji.

Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co jeden z jeho agentů zabil Renee Nicole Goodovou. Na místo dorazila policie, členové ICE i speciální jednotky. (8. ledna 2026)
Zatímco federální ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová jej hájila s tím, že žena se ho pokoušela přejet, starosta Minneapolisu Jacob Frey tuto verzi rázně odmítl a uvedl, že agent bezohledně zneužil svou moc. Vyzval imigrační agenty, aby ihned opustili jeho město, což ve čtvrtek opakovaly desítky demonstrantů.

„Běžte domů, nacisti!“ znělo podle AP jedno z hesel, které provolávali lidé shromáždění v mrazivém počasí na zasněžené ulici před federální budovou. Na některých plakátech se objevil i nápis „gestapo“ odkazující na nacistickou politickou policii považovanou za nástroj teroru v hitlerovském Německu v letech 1933-1945.

Lidé volali po tom, aby ICE okamžitě opustil město, v jehož oblasti nasadilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti podle Noemové při vůbec největší protiimigrační akci na dva tisíce lidí.

Demonstrantům se v přístupu k federální budově snažilo zabránit několik desítek policejních těžkooděnců. Ve snaze vytlačit protestující z blízkosti budovy policisté použili slzný plyn a několik lidí zadrželi.

Místní úřady podle CNN musely předat vyšetřování incidentu FBI. Generální prokurátor státu Minnesota Keith Ellison řekl, že se snaží zjistit, komu „může zavolat a přesvědčit ho, aby zrušil toto špatné rozhodnutí“.

„To, co jsem viděl, je velmi znepokojivé a existuje dostatečný základ pro další vyšetřování a případné obvinění. Existuje důvod pokračovat. Existuje důvod, aby byl případ v určitém okamžiku předložen orgánu činnému v trestním řízení, aby mohlo dojít k obvinění,“ dodal s tím, že Goodová, v době svého kontaktu s ICE plnila roli „právní pozorovatelky“ a nezasahovala do dění.

Očitá svědkyně tragédie z Minneapolisu popisuje, že se zabití Goodové nedá vysvětlit jako „sebeobrana“ střílejícího agenta ICE:

