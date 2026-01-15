Protesty v Minnesotě vypukly poté, co jeden z příslušníků 7. ledna zastřelil sedmatřicetiletou Renée Goodovou na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají.
„Pokud zkorumpovaní politici v Minnesotě nebudou dodržovat zákon a nezabrání profesionálním agitátorům a povstalcům v útočení na patrioty z ICE, kteří se pouze snaží dělat svou práci, využiji zákon o povstání (...) a rychle učiním přítrž této frašce,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.
Ve středu večer se ulice poblíž místa poslední střelby zaplnila kouřem, když federální agenti v plynových maskách a přilbách použili proti davu slzný plyn a zábleskové granáty, zatímco demonstranti házeli kameny a odpalovali petardy.
Vláda do Minnesoty vyslala na tři tisíce imigračních agentů, podle ministerstva vnitřní bezpečnosti se jedná o dosud největší protiimigrační operaci.
Naposledy byla armáda nasazena k přímé policejní akci na základě zákona o povstání z roku 1807 v roce 1992. Tehdejší guvernér Kalifornie požádal prezidenta George Bushe staršího o pomoc při potlačení nepokojů v Los Angeles, které vypukly po zprošťujícím verdiktu v případu brutálního zásahu policie proti černošskému motoristovi Rodneymu Kingovi. Nepokoje si vyžádaly desítky obětí.