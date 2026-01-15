Využiji zákon o povstání a pošlu armádu, hrozí Trump protestujícím v Minnesotě

Autor: ,
  16:29aktualizováno  16:29
Americký prezident Donald Trump pohrozil, že k potlačení protestů proti imigračním agentům v Minnesotě využije zákon o povstání, který mu umožňuje povolat vojsko. Řekl to poté, co federální agenti ve středu střelili muže v Minneapolisu do nohy. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti muž zaútočil na jednoho z agentů lopatou na sníh a koštětem. Několik stovek protestujících se v Minneapolisu tentýž den střetlo s bezpečnostními složkami.
Američané v Minneapolisu za přítomnosti policie dál protestují proti Úřadu pro...

Američané v Minneapolisu za přítomnosti policie dál protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE). (14. ledna 2026) | foto: Reuters

Američané v Minneapolisu za přítomnosti policie dál protestují proti Úřadu pro...
Američané v Minneapolisu za přítomnosti policie dál protestují proti Úřadu pro...
Američané v Minneapolisu za přítomnosti policie dál protestují proti Úřadu pro...
Američané v Minneapolisu za přítomnosti policie dál protestují proti Úřadu pro...
36 fotografií

Protesty v Minnesotě vypukly poté, co jeden z příslušníků 7. ledna zastřelil sedmatřicetiletou Renée Goodovou na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají.

„Pokud zkorumpovaní politici v Minnesotě nebudou dodržovat zákon a nezabrání profesionálním agitátorům a povstalcům v útočení na patrioty z ICE, kteří se pouze snaží dělat svou práci, využiji zákon o povstání (...) a rychle učiním přítrž této frašce,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.

Ve středu večer se ulice poblíž místa poslední střelby zaplnila kouřem, když federální agenti v plynových maskách a přilbách použili proti davu slzný plyn a zábleskové granáty, zatímco demonstranti házeli kameny a odpalovali petardy.

Vláda do Minnesoty vyslala na tři tisíce imigračních agentů, podle ministerstva vnitřní bezpečnosti se jedná o dosud největší protiimigrační operaci.

Naposledy byla armáda nasazena k přímé policejní akci na základě zákona o povstání z roku 1807 v roce 1992. Tehdejší guvernér Kalifornie požádal prezidenta George Bushe staršího o pomoc při potlačení nepokojů v Los Angeles, které vypukly po zprošťujícím verdiktu v případu brutálního zásahu policie proti černošskému motoristovi Rodneymu Kingovi. Nepokoje si vyžádaly desítky obětí.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.