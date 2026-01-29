Nové pokyny také nařizují americkým imigračním a celním úředníkům, aby se zaměřovali pouze na imigranty, kteří čelí trestním obviněním nebo byli odsouzeni, píše agentura Reuters s odkazem na interní nařízení, jež má k dispozici.
Takový postup by podle agentury znamenal odklon od rozsáhlých razií, které vyvolaly negativní reakce a právní spory v Minneapolisu a dalších amerických městech.
Vláda prezidenta Donalda Trumpa poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, kdy lidé kritizují často brutální postup federálních úřadů. Demonstrace se konají i v dalších městech.
V Minneapolisu přitom federální agenti tento měsíc zastřelili dva Američany – v sobotu sedmatřicetiletého zdravotníka Prettiho a zkraje ledna stejně starou matku tří dětí Renée Goodovou. Videa incidentů pořízená svědky podle médií vyvracejí tvrzení představitelů Trumpovy administrativy, že agenti v obou případech stříleli v sebeobraně.
Trump tento týden hovořil o záměru snížit v Minneapolisu napětí. V pondělí oznámil, že do státu Minnesota vysílá zmocněnce pro ochranu hranic Toma Homana, který tam bude mít činnost federálních agentů na starosti.
Velitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Greg Bovino byl mezitím odvolán. V Minneapolisu nadále panuje napětí, imigrační razie podle aktivistů nepolevily, ale zdály se být více cílenější, píše Reuters.
Z prvního střetu si Pretti odnesl zlomené žebro
Stanice CNN a deník The New York Times (NYT) ve středu upozornily na nové video ukazující Prettiho střet s federálními agenty 11 dní před jeho smrtí, přičemž zástupce rodiny zabitého potvrdil, že na záběrech je skutečně on.
Je na nich vidět, jak Pretti křičí na agenty a kope do zadního světla jejich auta, zatímco vůz s nimi odjíždí. Poté se zastaví, agenti vystoupí a Prettiho srazí na zem. Zásah trvá několik sekund, než Pretti vstane a agenti později odjedou. Zároveň je na videu vidět, že měl za pasem zřejmě zastrčenou zbraň. Co se stalo bezprostředně před záznamem nebo po něm, není jasné, podotkla CNN.
Stanice už dříve informovala, že zdravotník se asi týden před smrtí střetl s federálními agenty. Podle zdrojů CNN protestoval proti pokusu agentů o zadržení dalších lidí, po střetu měl prý zlomené žebro. Není však jasné, zda se jedná o stejnou situaci, jakou zachycuje nyní zveřejněné video.
Na videu je i situace, která vedla k jeho smrti. Ověřené záběry pořízené svědky na místě přitom podle Reuters i řady dalších médií odporují tvrzení některých členů Trumpovy administrativy, že agenti Prettiho zastřelili v sebeobraně, protože k nim přistoupil se zbraní.
Podle záběrů držel Pretti v ruce mobil, když ho agenti povalili na zem. Jeden z agentů pak podle záběrů muži odebral legálně drženou zbraň, kterou měl u opasku, krátce nato se ozvala střelba.