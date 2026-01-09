Imigrační agenti se loni v červnu pokusili zadržet migranta bez dokumentů Roberta Carlose Muňoze-Guatemalu během dopravní kontroly, uvádí stanice NBC News. Poté, co je muž odmítl poslechnout, Ross rozbil okénko jeho auta, natáhl dovnitř ruku a podle soudních dokumentů se mu v autě zasekla paže.
Když se Muňoz-Guatemala pokusil z místa ujet, vlekl policistu podél vozu. Ross utrpěl tržné rány, k jejichž zašití bylo potřeba 33 stehů, stojí v soudních dokumentech. Muňoz-Guatemala, který byl shledán vinným z napadení Rosse a ublížení na zdraví, nyní čeká na rozsudek.
Noemová na středeční tiskové konferenci Rosse, kterého nejmenovala, označila za zkušeného agenta. Podle deníku The New York Times pracuje Ross v Úřadu pro imigraci a cla (ICE) deset let.
Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států to byl podle médií právě Ross, kdo zastřelil sedmatřicetiletou matku tří dětí Goodovou. Ta se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů.
Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti agent ICE střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla vozem, což minnesotské úřady jednoznačně odmítly. Starosta Minneapolisu Jacob Frey vyzval agenty ICE, aby město opustili.
Zastřelení ženy vyvolalo rozsáhlé protesty, které dál pokračují. Policie v Minneapolisu proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů ve čtvrtek nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Obyvatelé na ulici, kde byla Goodová zabita, postavili barikády z různorodých předmětů. Místní hasiči v pátek oznámili, že je z bezpečnostních důvodů odstraňují.
Guvernér státu Minnesota Tim Walz ve čtvrtek vyzval federální úřady, aby státní policii umožnily účast na vyšetřování případu, což ministryně Noemová odmítá s tvrzením, že státní policie nemá k vyšetřování pravomoc. Vyšetřování případu převzal Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
Obyvatelé Minnesoty podle Walze „velmi, velmi těžko přijmou“ jako spravedlivé výsledky vyšetřování bez účasti místní policie. Federální činitelé včetně prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož agent ICE střílel v sebeobraně, pronášejí prokazatelně chybné úsudky, řekl Walz.