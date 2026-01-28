Videokamery na místě zachytily muže, jak k zákonodárkyni stojící za řečnickým pultem prudce přistoupí a vystříkne na ni proud tekutiny. Jeden z mužů poblíž ho popadne a srazí na zem, kde je útočník zpacifikován. Omarová po krátké odmlce pokračuje v projevu.
Minneapoliská policie uvedla, že podle policistů na místě muž nastříkal na Omarovou tekutinu neznámého původu pomocí velké injekční stříkačky. Policie jej okamžitě zatkla za napadení třetího stupně a na místo činu zavolala forenzní specialisty. Ujistila rovněž, že Omarová z útoku vyvázla bez zranění.
Omarová před incidentem kritizovala Úřad pro imigraci a cla (ICE) a ministryni vnitřní bezpečnosti (DHS) Kristi Noemovou. Rozsáhlá protiimigrační operace Trumpovy administrativy, která do Minnesoty v minulých týdnech vyslala na 3000 ozbrojených příslušníků imigračních úřadů a pohraniční stráže, podnítila protesty veřejnosti a vyžádala si životy dvou amerických občanů při střelbě federálních agentů.
„ICE nelze reformovat, nelze jej rehabilitovat, ICE musíme nadobro zrušit a ministryně DHS Kristi Noemová musí odstoupit, nebo čelit impeachmentu,“ prohlásila Omarová za potlesku davu s odkazem na podání ústavní žaloby za účelem odvolání z funkce. Nato k ní přistoupil muž, potřísnil ji a řekl: „Odstoupit musíš ty.“
Levicovou členku Sněmovny reprezentantů somálského původu a islámského vyznání v minulosti často ostře slovně napadal republikánský prezident Trump. Na zasedání vlády v prosinci ji nazval „odpadem“ a dodal, že také „její přátelé jsou odpad“. V úterním proslovu v Iowě pak řekl, že jeho administrativa bude přijímat pouze takové migranty, kteří prokážou, že „dovedou milovat naši zemi“. „Ne jako Omarová,“ dodal Trump.
24. ledna 2026