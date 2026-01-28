Útočník postříkal páchnoucí tekutinou kongresmanku, která kritizovala ICE

Autor: ,
  7:14
Americká demokratická kongresmanka Ilhan Omarová se při úterním setkání s občany v Minneapolisu, na němž odsoudila postup imigračních úřadů v Minnesotě, stala terčem útoku muže, který ji postříkal páchnoucí tekutinou. Informovaly o tom v noci tiskové agentury, které připomínají, že tuto levicovou političku často nevybíravě kritizuje prezident Donald Trump, jenž tak naposledy učinil jen několik hodin před incidentem.

Videokamery na místě zachytily muže, jak k zákonodárkyni stojící za řečnickým pultem prudce přistoupí a vystříkne na ni proud tekutiny. Jeden z mužů poblíž ho popadne a srazí na zem, kde je útočník zpacifikován. Omarová po krátké odmlce pokračuje v projevu.

Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co jeden z jeho agentů zabil Renee Nicole Goodovou. Na místo dorazila policie, členové ICE i speciální jednotky. (8. ledna 2026)
Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe Prettiho (25. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)
Sedmatřicetiletý Alex Pretti, kterého zastřelili federální agenti v Minneapolisu. (24. ledna 2026)
97 fotografií

Minneapoliská policie uvedla, že podle policistů na místě muž nastříkal na Omarovou tekutinu neznámého původu pomocí velké injekční stříkačky. Policie jej okamžitě zatkla za napadení třetího stupně a na místo činu zavolala forenzní specialisty. Ujistila rovněž, že Omarová z útoku vyvázla bez zranění.

Omarová před incidentem kritizovala Úřad pro imigraci a cla (ICE) a ministryni vnitřní bezpečnosti (DHS) Kristi Noemovou. Rozsáhlá protiimigrační operace Trumpovy administrativy, která do Minnesoty v minulých týdnech vyslala na 3000 ozbrojených příslušníků imigračních úřadů a pohraniční stráže, podnítila protesty veřejnosti a vyžádala si životy dvou amerických občanů při střelbě federálních agentů.

„ICE nelze reformovat, nelze jej rehabilitovat, ICE musíme nadobro zrušit a ministryně DHS Kristi Noemová musí odstoupit, nebo čelit impeachmentu,“ prohlásila Omarová za potlesku davu s odkazem na podání ústavní žaloby za účelem odvolání z funkce. Nato k ní přistoupil muž, potřísnil ji a řekl: „Odstoupit musíš ty.“

Levicovou členku Sněmovny reprezentantů somálského původu a islámského vyznání v minulosti často ostře slovně napadal republikánský prezident Trump. Na zasedání vlády v prosinci ji nazval „odpadem“ a dodal, že také „její přátelé jsou odpad“. V úterním proslovu v Iowě pak řekl, že jeho administrativa bude přijímat pouze takové migranty, kteří prokážou, že „dovedou milovat naši zemi“. „Ne jako Omarová,“ dodal Trump.

24. ledna 2026
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.