Dokud nebude skutečná mírová dohoda, zůstane naše armáda u Íránu, uvedl Trump

Autor: ,
  7:29aktualizováno  7:29
Veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál Spojených států zůstanou nasazeny v blízkosti Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda, napsal ve středu pozdě večer (ve čtvrtek ráno SELČ) americký prezident Donald Trump. V noci z úterý na středu SELČ začalo platit mezi USA a Íránem křehké dvoutýdenní příměří, které zprostředkoval Pákistán.
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026)

Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)
Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)
78 fotografií

„Pokud by se tak z nějakého důvodu nestalo, což je velmi nepravděpodobné, pak začne palba nanovo, větší a lepší a silnější, než kdo kdy viděl,“ pohrozil Trump v příspěvku, který zveřejnil na své sociální síti Truth Social krátce před půlnocí washingtonského času.

Zdůraznil také, že součástí dohody musí být to, že Írán nebude mít jaderné zbraně a že otevře pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv.

Do Islámábádu mají koncem týdne přicestovat delegace USA a Íránu, aby zahájily mírové rozhovory. Írán nicméně už ve středu uvedl, že nedává smysl pokračovat v jednáních o uzavření trvalé mírové dohody, když Izrael po uzavření příměří podnikl dosud nejtvrdší údery na území Libanonu, při nichž zahynuly stovky lidí.

Podle Reuters se také zjevně liší názory obou stran na jaderný program Teheránu. Trump prohlásil, že Írán souhlasil s ukončením obohacování uranu, zatímco předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf uvedl, že podle podmínek příměří má Írán právo v obohacování uranu pokračovat.

Nejasná zůstává také situace v Hormuzském průlivu, kde Írán zřejmě stále blokuje dopravu. Íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu (PMO) ve středu večer oznámil, že pro plavbu průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, plavidla ale musí svou plavbu koordinovat s íránskými revolučními gardami.

Polooficiální íránské zpravodajské agentury poté zveřejnily mapu těchto tras, včetně „nebezpečné zóny“, která naznačuje, že revoluční gardy za války rozmístily v průlivu námořní miny.

8. dubna 2026
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.