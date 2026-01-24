V Abú Zabí skončilo další jednání o Ukrajině. Pozitivní, hodnotí jej tamní vláda

Konec sobotního jednání potvrdila mluvčí hlavního ukrajinského vyjednavače Rustema Umerova. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jednání by mohla pokračovat příští týden.
Podle agentury AFP také ruská média uvedla, že delegace Moskvy se vrátila do hotelu, kde ve Spojených arabských emirátech pobývá.
Podle mluvčího vlády SAE jednání obsahovala „přímé závazky“ mezi delegacemi zemí v konfliktu a zaměřila se na ty části amerického plánu, nad kterými stále nepanuje shoda.
Rozhovory začaly v pátek, kdy jednání trvala několik hodin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že se týkají „podmínek ukončení války“. Prohlášení dalších činitelů naznačují, že se jedná například o územních otázkách.
Ukrajinu v Abú Zabí zastupují Umerov či vedoucí prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov.
Ruskou delegaci na jednáních vede náčelník vojenské rozvědky GRU admirál Igor Kosťukov.
Za americkou stranu se jednání účastní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kusner, kteří předtím jednali s Putinem v Moskvě.