Úřady v USA ve čtvrtek zatkly amerického novináře a bývalého moderátora stanice CNN Dona Lemona. Stalo se tak v souvislosti s tím, že Lemon před několika dny z kostela ve městě Saint Paul v Minnesotě živě přenášel protest proti pastorovi, který zároveň působí jako přední představitel tamní pobočky Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
Moderátor Don Lemon v Los Angeles (30. dubna 2019)

Moderátor Don Lemon v Los Angeles (30. dubna 2019) | foto: Jordan Strauss

„Federální agenti včera (ve čtvrtek) večer zatkli Dona Lemona v Los Angeles, kde pokrýval ceny Grammy,“ uvedl v pátek podle CNN Lemonův právník Abbe Lowell. Lemon je podle Lowella novinářem už 30 let a jeho aktivity v Minnesotě se nelišily od jeho běžné práce.

„První dodatek ústavy existuje proto, aby chránil novináře, jejichž úkolem je odhalit pravdu a hnát mocné k odpovědnosti,“ dodal právník.

Není jasné, jakému obvinění Lemon v souvislosti s protestem z 18. ledna čelí. Lemon, který byl z CNN propuštěn v roce 2023, už dříve uvedl, že se protestu účastnil jako novinář a že není nijak spřízněn se skupinou, která akci zorganizovala.

Prominentní právník v oblasti občanských práv a další dva účastníci protestu byli zatčeni minulý týden. Prokurátoři je obvinili z porušení občanských práv, jelikož narušili bohoslužbu v kostele Cities Church v Saint Paul.

Ministerstvo spravedlnosti po protestu uvedlo, že protestující „znesvětili svatyni“ a že budou čelit vyšetřování. Americký prezident Donald Trump je označil za agitátory a povstalce.

Na záběrech z protestu v kostele demonstranti skandují hesla jako „Pryč s ICE“ a „Spravedlnost pro Renée Goodovou“, ženu, kterou příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna zastřelil v Minneapolis.

Video zveřejnilo hnutí Black Lives Matter (BLM) Minnesota, které se na organizaci protestu podílelo. Protest se konal necelý týden před zastřelením zdravotníka Alexe Prettiho federálními agenty na ulici v Minneapolis 24. ledna.

BLM vzniklo na protest proti policejnímu násilí na Afroameričanech. Goodová, která byla běloška, byla zastřelena jen několik ulic od místa, kde bělošský policista Derek Chauvin v roce 2020 při zatýkání zabil černocha George Floyda. Chauvin si odpykává 22letý trest vězení za vraždu.

