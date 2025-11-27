USA mohou v Karibiku dočasně využívat letiště a základnu Dominikánské republiky

Prezident ostrova Luis Abinader uvedl, že Spojené státy mohou po omezenou dobu doplňovat palivo do letadel a přepravovat vybavení a technický personál v určitých oblastech na letecké základně San Isidro a mezinárodním letišti Las Américas. Obě se nacházejí nedaleko hlavního města Santo Domingo v jihovýchodní části země.
„Rozsah dohody je technický, omezený a dočasný. Účel je jasný: posílit letecký a námořní ochranný kruh udržovaný našimi ozbrojenými silami, což je rozhodující posílení, které zabrání vstupu narkotik a zasadí rozhodnější ránu mezinárodnímu organizovanému zločinu,“ uvedl prezident.
Abinader toto prohlášení učinil po boku amerického ministra obrany Petea Hegsetha, který měl v plánu se setkat mimo jiné i se svým dominikánským protějškem Carlosem Onofrem. Hegseth řekl, že Spojené státy budou respektovat suverenitu a zákony karibské země, zatímco se američtí vojáci a letadla připravují na nasazení v této ostrovní republice. Další podrobnosti ale neposkytl.
V prohlášení prezidentovy kanceláře se píše, že několik tankovacích letadel KC-135 by krom jiného pomáhaly s doplňováním paliva letadlům z partnerských zemí, díky čemuž by se zajistilo „nepřetržité monitorování, odhalování a sledování ověřených nelegálních pašeráckých aktivit“. Nákladní letadla C-130 Hercules by pak usnadňovala leteckou zdravotnickou evakuaci, hašení požárů nebo pomoc při katastrofách.
Dominikánská republika podle Abinadera za posledních pět zabavila téměř desetkrát více drog ročně, než tomu bylo v předchozím desetiletí, a to díky úzké spolupráci se Spojenými státy. Obchod s drogami je podle něj hrozbou, které nemůže žádná země čelit bez spojenců. Hegseth jej pochválil s tím, že republika chápe, jak je důležité se postavit narkoteroristům.
Jde o první významnou dohodu, kterou USA uzavřely s karibskou zemí v rámci hledání spojenců na podporu svých útoků proti lodím, které Spojené státy podezřívají z pašování drog v regionu i mimo něj.
Hegsethova návštěva přichází den poté, co se hlavní vojenský poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Daniel Caine setkal s premiérkou Trinidadu a Tobaga Kamlou Persadovou-Bissessarovou. Ta uvedla, že její země nebyla požádána, aby sloužila jako základna pro jakýkoliv útok proti nedaleké Venezuele. Na tu Spojené státy vyvíjejí zvýšený vojenský tlak, především pak na prezidenta jihoamerické země Nicoláse Madura, aby odstoupil z funkce. Jeho vláda naopak tvrdí, že Washington chystá proti Venezuele agresi.