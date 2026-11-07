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USA nabízejí miliony za informace o íránském jaderném programu

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  7:48aktualizováno  7:48
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Americký prezident Donald Trump (2026)

Americký prezident Donald Trump (2026) | foto: Getty Images

Pohled na každodenní život v íránském Teheránu (22. října 2026)
Satelitní pohled na tzv. Krumpáčovou horu (Pickaxe Mountain), íránský jaderný...
Žena prochází kolem transparentu s íránskou státní vlajkou na ulici v Teheránu....
Pohled na každodenní život v íránském Teheránu (22. října 2026)
40 fotografií
Spojené státy vypsaly odměnu až 20 milionů dolarů (436,7 milionu Kč) za informace o íránském jaderném programu. Americká vláda má podle zprávy, kterou vyvěsila na svém webu, zájem o informace o zařízeních, vybavení a zapojení personálu, jako jsou vědci, jakožto i o materiálu, který byl ze země odvezen.

Kromě peněz by informátoři mohli mít i možnost přesídlit do USA. Na odměnu upozornilo na síti X také Velitelství amerických sil pro Blízký východ (CENTCOM).

Americký prezident Donald Trump vždy uvádí jako cíl války s Íránem to, že tato země nesmí vlastnit jaderné zbraně. Bílý dům přitom po útocích na několik zařízení v Íránu v létě 2025 oznámil, že tato zařízení byla zničena. Někteří odborníci poté mluvili o tom, že Írán mohl alespoň část jaderného materiálu před útoky schovat do bezpečí, upozornila agentura DPA.

Diplomatické snahy zprostředkovatelů o uzavření míru mezi Íránem a USA jsou nyní v plném proudu a snaží se zabránit jakémukoliv obnovení bojů. Íránský prezident Masúd Pezeškján uvedl, že jeho vláda se stále snaží vyřešit krizi prostřednictvím dialogu. Trump na počátku tohoto týdne prohlásil, že se ještě musí postarat o jeden či dva cíle, včetně jednoho ve střední části Íránu.

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