Krok by podle trojice zdrojů FT umožnil rozmístění amerických letounů dvojího určení ve více evropských zemích. Letouny dvojího určení mohou nést jak konvenční, tak jaderné zbraně. Mohou tedy provést jaderný útok.
Jednání jsou podle listu přísně důvěrná a nemusí vést k žádné změně dohod o sdílení jaderných zbraní. Uskutečňují se v době, kdy v Evropě panují velké obavy z kroků amerického prezidenta Donalda Trumpa, který z kontinentu stahuje americké jednotky a klíčové zbraňové systémy.
Program sdílení jaderných zbraní NATO se v současnosti týká Belgie, Itálie, Německa, Nizozemska, Turecka a Británie, kde mohou být rozmístěny americké letouny dvojího určení. Ty jsou pod americkou ochranou, přičemž jediné oprávnění k jejich nasazení má Washington.
O další takové základny mají podle zdrojů zájem země na východním křídle aliance včetně Polska a některých pobaltských států. Polští představitelé takové přání dali v minulosti najevo i veřejně.
Zájem některých spojenců o rozmístění letounů schopných nést jaderné zbraně urychlila ruská invaze na Ukrajinu a opakované výroky prezidenta Vladimira Putina o jaderných schopnostech Kremlu.