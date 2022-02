NATO, Německo a USA budou na případný ruský útok reagovat společně, řekl Biden

Pokud ruské jednotky a tanky překročí hranice s Ukrajinou, projekt plynovodu Nord Stream 2 už nebude, prohlásil v pondělí americký prezident Joe Biden po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem v Bílém domě. Oba státníci uvedli, že jejich země a Severoatlantická aliance jsou připraveny společně reagovat na případnou ruskou agresi.

Pro občany Spojených států by bylo rozumné, aby v tuto chvíli opustili Ukrajinu, uvedl Biden krátce poté, co Pentagon upozornil, že počty ruských vojáků v oblasti dál rostou. Američtí diplomaté podle prezidenta v zemi zůstávají, ale prezident byl by nerad, aby se po případné ruské invazi dostali jeho spoluobčané pod palbu.

Biden také zdůraznil, že diplomacie a mírová jednání jsou stále nejlepším možným řešením aktuálního napětí na východě Evropy. „Domnívám se, že Putin ví, že invaze na Ukrajinu by byla obrovskou chybou,“ uvedl americký prezident.

Rusko však dál rozmisťuje nové vojenské síly podél hranice s Ukrajinou, řekl mluvčí Pentagonu. Nezdá se prý, že by kterékoli mířily přímo proti NATO.

V Moskvě jednal Macron s Putinem

K jednání o rostoucím napětí v Evropě v souvislosti s krizí kolem Ukrajiny se v pondělí v Moskvě sešli prezidenti Ruska a Francie Vladimir Putin a Emmanuel Macron. Šéf Kremlu na úvod setkání prohlásil, že Moskva i Paříž jsou situací kolem bezpečnosti znepokojené, jeho host označil dialog za jedinou možnost bezpečnosti a stability v Evropě.

„Jsem rád, že budu moci všechny otázky podrobně probrat a že můžeme začít hledat kolektivní odpověď užitečnou pro Rusko a celou Evropu. Taková odpověď zabrání válce a vybuduje stabilitu, transparentnost a důvěru pro všechny,“ řekl Macron. „Myslím, že dialog je nyní důležitější než kdy jindy. Jedině on zajistí bezpečnost a stabilitu na evropském kontinentu,“ dodal.

Macron dal po příletu do ruské metropole najevo opatrný optimismus ohledně svého setkání s Putinem, od něhož se ovšem neočekává žádný velký průlom. „Jsem v rozumné míře naladěn optimisticky. Nevěřím však na spontánní zázraky,“ prohlásil podle televize BFM TV po vystoupení z letadla na moskevském letišti Vnukovo.

Francouzský prezident už dříve řekl, že účelem jeho návštěvy v Moskvě je zabránit eskalaci situace kolem Ukrajiny. Kreml k návštěvě Macrona podle agentury TASS uvedl, že Putin bude s hostem diskutovat o bezpečnostní struktuře v Evropě.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov očekává zcela věcnou a dlouhou diskusi. Při jednání podle něj budou „absolutně dominovat“ napětí v Evropě související se situací kolem Ukrajiny, u jejíchž hranic má Moskva aktuálně přes 100 tisíc vojáků, a otázka bezpečnostních záruk pro Rusko.

Putin si s Macronem při uvítání nepodali ruce a pak usedli na opačných koncích oválného stolu daleko od sebe. Agentura TASS k tomu poznamenala, že jde o bezpečnostní opatření související s pandemií nemoci covid-19. Stejný režim panoval nedávno i při setkání Putina s maďarským premiérem Viktorem Orbánem minulý týden.

Po individuální schůzce mají Putin s Macronem pokračovat v rozhovoru při pracovní večeři. O výsledku jednání informovali novináře na tiskové konferenci po zhruba šestihodinovém jednání.

Rusko přesunutím desítek tisíc vojáků k Ukrajině vyvolalo obavy Západu, že připravuje agresi vůči této zemi. Moskva to popírá a naopak tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost. Od USA a NATO žádá kromě jiného záruku, že aliance nepřijme Ukrajinu za člena a že nebude zvyšovat svoji přítomnost v blízkosti Ruska. NATO i Spojené státy takový požadavek odmítají.

Možnostem předejít širšímu konfliktu s Ruskem kvůli Ukrajině je věnována série diplomatických jednání. Kromě schůzky Putina a Macronem v Moskvě a amerického prezidenta Joe Bidena s německým kancléřem Olafem Scholzem ve Washingtonu budou o tématu jednat návštěvě Ukrajiny také ministři zahraničí Německa, Česka, Slovenska a Rakouska.