USA se v Evropě méně angažují, kontinent přebírá víc odpovědnosti, řekl velitel NATO

„Vzhledem k rozsahu hrozeb pro alianci jsme v těchto dnech všichni země východního křídla (NATO),“ uvedl dále americký generál. „Vláda USA vyjádřila neotřesitelný závazek vůči článku pět aliance, který útok na jednoho člena NATO považuje za útok proti všem,“ uvedl dále.
Dánské zpravodajské hodnocení ruských hrozeb je podle něj „docela vyvážené“. Dánská vojenská zpravodajská služba (FE) ve čtvrtek v aktuálním hodnocení hrozeb uvedla, že Rusko bude v příštích měsících eskalovat hybridní válku. Ruská invaze do některé ze zemí NATO není vyloučená, ale je nepravděpodobná, uvedla zpravodajská služba.
Hybridní válka a sabotáže na evropské půdě si získaly novou pozornost poté, co Německo nedávno obvinilo Rusko z pokusu o útok dronem na letiště Lipsko/Halle, což vedlo členské státy Evropské unie k výzvě k novým sankcím proti Rusku.
O možnosti ruského útoku na území aliance v řádu měsíců se o víkendu v rozhovoru s britským listem The Guardian zmínil šéf české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Český prezident Petr Pavel poté vyslovil domněnku, že nejde o riziko přímého útoku Ruska na NATO.
Rusko by se však podle něj mohlo uchýlit k „hybridnímu útoku většího rozsahu, který může mít podobu kybernetického útoku nebo nějaké podvratné akce se zaměřením na narušení běžného života“.
Polský premiér Donald Tusk nedávno v parlamentu řekl, že Rusko podle polských zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, aby dokázalo, že článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně je spíše teoretické než praktické ustanovení.