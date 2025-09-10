Polský premiér Donald Tusk ve středu ráno oznámil, že vzdušný prostor jeho země v noci narušil velký počet ruských dronů. Zasahovaly proti nim polské i spojenecké letouny.
Ruské ministerstvo obrany k událostem uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu z noci neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku. S Varšavou je nicméně připravené o tomto tématu jednat.
Polsko v souvislosti s dronovým incidentem požádalo o aktivaci článku čtyři Severoatlantické smlouvy, který předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli členské země. Tusk zdůraznil, že Varšava potřebuje větší podporu od spojenců a více než pouhá vyjádření solidarity.