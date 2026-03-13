USA posílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty

  18:00aktualizováno  18:19
Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. V pátek o tom informoval list Wall Street Journal (WSJ), který poznamenal, že se tak děje v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.
Americká námořní pěchota. | foto: Profimedia.cz

Vyslání expedičního útvaru, který v případě amerických sil tvoří až 5000 příslušníků námořní pěchoty, schválil podle WSJ ministr obrany Pete Hegseth. Učinil tak na žádost oblastního velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM).

List WSJ se odkazuje na úředníky z ministerstva. Dva z nich uvedli, že ministerstvo vyslalo loď USS Tripolis spolu s její posádkou z Japonska. Mariňáci už jsou podle úředníků zapojení do operací proti Íránu.

Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán s deklarovaným cílem znemožnit mu získání jaderných zbraní. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael, americké vojenské objekty v regionu, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích.

Válka prakticky zastavila dopravu v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro transport ropy a plynu, což vedlo k růstu cen energetických surovin.

