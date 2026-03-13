USA posílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty

Vyslání expedičního útvaru, který v případě amerických sil tvoří až 5000 příslušníků námořní pěchoty, schválil podle WSJ ministr obrany Pete Hegseth. Učinil tak na žádost oblastního velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM).
List WSJ se odkazuje na úředníky z ministerstva. Dva z nich uvedli, že ministerstvo vyslalo loď USS Tripolis spolu s její posádkou z Japonska. Mariňáci už jsou podle úředníků zapojení do operací proti Íránu.
Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán s deklarovaným cílem znemožnit mu získání jaderných zbraní. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael, americké vojenské objekty v regionu, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích.
Válka prakticky zastavila dopravu v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro transport ropy a plynu, což vedlo k růstu cen energetických surovin.