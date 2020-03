USA nejednaly včas, reakci na chřipku z Číny přitom zkoušely měsíce před pandemií

WASHINGTON/PRAHA Loni na podzim proběhl ve Spojených státech velký test připravenosti na pandemii. Ukázal jediné - země nebyla připravena. Po pár měsících se test stal realitou a vláda navzdory plánům, zkouškám i varováním reagovala pozdě či vůbec.

V Číně vypukla epidemie viru napadajícího dýchací cesty a začala se rychle šířit po světě. První případ USA zaznamenaly v Chicagu a o 47 dní později Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii. Reakce přišla pozdě. Nakazilo se 110 milionů Američanů, 7,7 muselo být na jednotce intenzivní péče, 586 tisíc jich zemřelo.



Tento scénář není realita, byť je jí dnes velice blízko. Jde o skript americké vlády pro simulaci ministerstva zdravotnictví nazvaný „Nákaza Crimson“ - cvičení připravenosti na pandemii, které probíhalo ve 12 státech USA od loňského ledna do srpna. V říjnu pak speciální tým sestavil závěrečnou zprávu.

Její výsledek? Podle deníku The New York Times, který zprávu zveřejnil na svých stránkách, byla země byla naprosto nepřipravená, zdravotnictví podfinancované a federální úřady nekoordinované. Vedly se spory o to, kdo má jednat, kdo zásobovat, města vydávala jiná nařízení než státy.

Uzavřená Kalifornie

Tři měsíce poté, co zpráva vznikla, vypukla v čínském Wu-chanu nákaza reálná. První případy se během pár týdnů objevily na západním pobřeží a dnes je koronavirem Covid-19 nakaženo více než 14 tisíc obyvatel. Federální vláda stejně jako při testu nejednala včas.

K radikálním opatřením přikročil až v noci na pátek guvernér amerického státu Kalifornie Gavin Newsom. Jako první státník v USA vyhlásil celoplošnou karanténu. Nejlidnatější stát USA má téměř 40 milionů obyvatel, kteří ode dneška mohou z domovů vycházet jen ve výjimečných případech. Podle guvernéra totiž hrozí, že by se virem mohlo nakazit přes 25 milionů Kaliforňanů.

California governor Gavin Newsom has directed "a state-wide order for people to stay at home. That directive goes into force and effect this evening." pic.twitter.com/beRjWDp5lO — Arash Markazi (@ArashMarkazi) March 20, 2020

Po několik dní jsou již uzavřené hranice s Kanadou a na Floridě musely úřady lidem zakázat vstup na pláže. Stovky mladých studentů, kterým právě začaly jarní prázdniny, totiž zamířily do tepla za zábavou. Policie tak musí pravidelně rozhánět párty a vyhánět lidi z pláží.

Nejhůře postižené jsou státy New York (přes 4000 případů nákazy), Washington (přes 1300 případů) a Kalifornie (přes 1000 případů). Co do počtu úmrtí jsou na tom nejhůře státy Washington se 74 mrtvými a New York se 32.

Varování zněla roky

Situace v USA dospěla do krize, navzdory tomu, že vláda věděla dlouho dopředu o nedostatcích v rámci přípravy na pandemii. Podobná cvičení jako „Nákaza Crimson“ totiž proběhla za poslední 4 roky třikrát. Ve všech případech odborníci varovali, že USA nejsou na pandemii připraveny. Vláda však neuposlechla. Nevytvořila ani zásoby roušek, ani akční plány.

„Nikdo nevěděl, že to bude pandemie, nebo epidemie takovýchto proporcí. Nikdo v minulosti nic takového nezažil,“ uvedl na poslední tiskové konferenci prezident Donald Trump.

Spojené státy přitom prošly jen za vlády Baracka Obamy v roce 2009 epidemií prasečí chřipky H1N1 (kterou jeho administrativa nezvládla ukočírovat a v zemi zemřelo na 12 469 lidí) a v roce 2014 epidemií eboly.

Na jejich základě tak vznikly přidružené týmy na ministerstvu zdravotnictví, které prováděly testy připravenosti jako je „Nákaza Crimson“. Rozpočet Centra pro kontrolu a prevenci nemocí však Trumpova vláda začátkem svého mandátu seškrtala o miliony dolarů. Další rána pak přišla letos. Prezident Trump v plánu rozpočtu na rok 2021 připravil instituci o dalších 693 milionů dolarů. Návrh přitom šéf Bílého domu podepsal 10. února, tedy téměř tři týdny poté, co se byl v USA potvrzený první případ nákazy koronavirem.

John Kelly byl Trumpovým ministrem vnitřní bezpečnosti a následně personální šéfem Bílého domu. Odešel po osobních neshodách s prezidentem.

Vláda Baracka Obamy přitom Trumpovy lidi o nepřipravenosti na pandemii varovala v období předávání agendy v lednu 2017. Obamova poradkyně pro vnitřní bezpečnost Lisa Monaco si tehdy pozvala kandidáty na ministra zahraničí, vnitřní bezpečnosti a energetiky Rexe Tillersona, Johna F. Kellyho a Ricka Perryho.

Když v roce 2020 udeřila pandemie koronaviru, nebyl již ani jeden z mužů seznámených s problematikou členem Trumpova týmu - vyhodil je, nebo odešli dobrovolně.