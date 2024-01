Žena při vyhazování odpadků spadla do kontejneru. Popeláři ji nabrali i s nimi

„Za dvaatřicet let své kariéry jsem nic takového nezažil,“ řekl stanici WMUR-TV šéf hasičů Bob Beaudet. „Je to znepokojující, protože si opravdu nemyslíte, že by to mohla být pravda, že se něco takového děje,“ dodal. A přesto se to stalo.

Sousedé vypověděli, že slyšeli křik. Není jasné, jak dlouho žena v kontejneru byla předtím, než ji popeláři nabrali. Naštěstí pro ni však uvnitř vozu mají kameru, na které si jí řidič všiml, byť až poté, co naložil další čtyři „várky“ odpadků. Okamžitě zavolal policii a záchranáře.

Ti potřebovali žebřík, aby mohli vylézt na vrchol popelářského vozu a ženu odtamtud vytáhnout. V tu chvíli žena „stála, mluvila, křičela, ale nebyla dostatečně při vědomí, aby dokázala odpovídat na otázky,“ popsali hasiči. Záchranka ji pak převezla do nemocnice. Podle zmíněné stanice je žena lehce zraněná a bude v pořádku.