VIDEO: První záběry útoku v New Orleans. Auto se řítilo plnou rychlostí

Auto útočníka v New Orleans se do ulice vřítilo plnou rychlostí a srazilo několik chodců. Dokazují to záběry, které pořídily kamery na místě. Za tragédií, jež si na Nový rok vyžádala 15 mrtvých a přes 30 zraněných, stojí dvaačtyřicetiletý bývalý člen americké armády. Inspirovala ho teroristická organizace Islámský stát.