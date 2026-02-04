„V Minnesotě jsme viděli, jak rychle a tragicky mohou federální operace eskalovat bez transparentnosti a trestní odpovědnosti,“ citovala agentura Reuters prohlášení Jamesové. Prokurátorka řekla, že jejím cílem je ochraňovat práva obyvatel státu New York svobodně projevovat své názory a demonstrovat.
V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil sedmatřicetiletou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu.
Federální agenti následně 24. ledna zastřelili stejně starého Alexe Prettiho. Muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.
Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než tři tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně dva tisíce z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně tisíc z nich je příslušníky CBP.
Demokratické vedení Minnesoty masivní nasazení agentů a způsob jejich práce ostře kritizovalo, federální ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) však jejich počínání hájí a výzvy k jejich stažení odmítá. Stejně kriticky se k operacím staví i další státy jako Kalifornie či Illinois.
Mluvčí DHS na newyorský krok reagovala slovy, že Jamesová ohrožuje bezpečnost Newyorčanů tím, že nespolupracuje s ICE. „Agenti ICE by nemuseli být v terénu v New Yorku, pokud by s námi spolupracovaly úřady na státní a lokální úrovni,“ uvedla mluvčí Tricia McLaughlinová.