New York bude sledovat agenty ICE, nasadí pozorovatele ve fialových vestách

Autor: ,
  10:16aktualizováno  10:16
Americký stát New York nasadí týmy pozorovatelů, které budou monitorovat činnost agentů imigračních úřadů. Ti v ulicích dělají zátahy proti přistěhovalcům. Zaměstnanci newyorské prokuratury budou ve fialových vestách dohlížet na to, zda se agenti vyslaní vládou Donalda Trumpa drží v mezích zákona. Informovala o tom newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová. Stát tak reaguje na protesty v Minnesotě.
Lidé v New Yorku protestují proti imigrační a celní správě (ICE) poté, co její...

Lidé v New Yorku protestují proti imigrační a celní správě (ICE) poté, co její agent zastřelil ženu v jejím autě v Minneapolisu. (7. ledna 2026) | foto: Angelina KatsanisReuters

Minneapolis odmítá vymáhání federálních imigračních zákonů, Trump viní starostu...
Lidé v New Yorku protestují proti imigrační a celní správě (ICE) poté, co její...
Lidé v New Yorku protestují proti imigrační a celní správě (ICE) poté, co její...
Federální imigrační agenti v Minneapolisu hlídají oblast, kde se podle...
37 fotografií

„V Minnesotě jsme viděli, jak rychle a tragicky mohou federální operace eskalovat bez transparentnosti a trestní odpovědnosti,“ citovala agentura Reuters prohlášení Jamesové. Prokurátorka řekla, že jejím cílem je ochraňovat práva obyvatel státu New York svobodně projevovat své názory a demonstrovat.

V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil sedmatřicetiletou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu.

Federální agenti následně 24. ledna zastřelili stejně starého Alexe Prettiho. Muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.

Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než tři tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně dva tisíce z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně tisíc z nich je příslušníky CBP.

Demokratické vedení Minnesoty masivní nasazení agentů a způsob jejich práce ostře kritizovalo, federální ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) však jejich počínání hájí a výzvy k jejich stažení odmítá. Stejně kriticky se k operacím staví i další státy jako Kalifornie či Illinois.

Mluvčí DHS na newyorský krok reagovala slovy, že Jamesová ohrožuje bezpečnost Newyorčanů tím, že nespolupracuje s ICE. „Agenti ICE by nemuseli být v terénu v New Yorku, pokud by s námi spolupracovaly úřady na státní a lokální úrovni,“ uvedla mluvčí Tricia McLaughlinová.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.