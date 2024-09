Starosta New Yorku Adams čelí obvinění, vyšetřovatelé prohledali jeho sídlo

Starosta New Yorku Eric Adams (25. září 2024) foto: AP

Starosta New Yorku Eric Adams je obviněný z toho, že přijal úplatky a nelegální příspěvky ze zahraničí na volební kampaň a ráno jeho oficiální sídlo začali prohledávat vyšetřovatelé. Demokratický politik uvedl, že obžaloba, kterou očekával, je postavená na lžích. Rezignovat tudíž nehodlá. Adamse by však mohla odvolat guvernérka státu New York Kathy Hochulová.