Před radnicí se sešlo asi 200 demonstrantů, kteří Mamdaniho odsoudili za to, že podle nich palestinskou věc zrazuje. Někteří si nasadili čelenky s označením teroristického hnutí Hamás a mávali vlajkami libanonského Hizballáhu. Několik z nich uvedlo, že Mamdaniho loni volili, ale příště už ho podporovat nebudou, protože podle nich nedělá pro Palestince dost.
„Starosto Mamdani, nemůžeš se schovat,“ křičeli. „Obviňujeme tě z genocidy,“ skandoval dav. Jeden z řečníků starostovi vzkázal, že má „krev na rukou“. Demonstranti také nesli obrázek Mamdaniho, jak rozvíjí červený koberec pro izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
V rozzuřeném davu stála osamocená protidemonstrantka s cedulí připomínající oběti teroristického útoku v Izraeli. „7. října 2023 váš ‚odpor‘ zabil 809 civilistů, unesl 251 lidí a znásilňoval,“ stálo na ní. Demonstranti na ni začali zblízka pokřikovat a ukazovali jí prostředníčky.
Protestující se později přesunuli od radnice na pietu v nedalekém Union Square, kde si lidé připomínali oběti útoku a následné války. Když se Mamdani k pietě připojil, demonstranti na něj začali pokřikovat. Jejich skandování přehlušovalo svědectví rodin, které při úderu palestinských ozbrojenců přišly o své blízké. Starosta na výkřiky nereagoval.
Protest přišel poté, co Mamdani ve středu čelil kritice kvůli svému prohlášení k třetímu výročí útoku. Starosta ho odsoudil jako „strašlivý válečný zločin“. Většinu svého vyjádření ale věnoval následné izraelské vojenské kampani v Pásmu Gazy.
„Utrpení nezačalo ani neskončilo onoho dne. Pokračovalo ničivou a stále probíhající genocidou, kterou izraelská vláda v Gaze rozpoutala a při níž zabila více než 74 tisíc Palestinců, včetně více než 21 tisíc dětí, vzkázal.
„Po zbytek roku je dost času se tomu věnovat“
Mamdani sklidil nevoli republikánů i demokratů, což podle portálu Politico představuje neobvykle široký odpor. Demokratický kongresman za New York Dan Goldman jeho slova označil za „pobuřující a urážlivá“ a řekl, že výročí mělo patřit především vzpomínce na oběti útoku Hamásu.
„Po zbytek roku, tedy 364 dní, je dost času se tomu věnovat. Tento den by se měl soustředit na to, na čem se všichni shodnou – že šlo o strašlivý teroristický útok,“ řekl Goldman. „Svaluje vinu za útok, který Izraelci před třemi lety utrpěli, právě na ně. Ať už si o konfliktu a o tom, co se stalo před ním nebo po něm, myslíte cokoli, neexistuje žádná omluva pro obviňování obětí,“ dodal.
Demokratický kongresman Jared Moskowitz Mamdaniho slova označil za „naprosto otřesná“. Demokratka Debbie Wassermanová Schultzová jeho vyjádření označila za „obscénní“ a obvinila ho, že znevažuje památku zavražděných Židů.
Republikán Mike Huckabee, který působí jako velvyslanec USA v Izraeli, označil starostovo prohlášení za „odporný výlev“ a přirovnal ho ke kritice americké vojenské reakce po teroristických útocích z 11. září.
Mamdaniho rétoriku kritizují také významné židovské organizace v New Yorku. Podle nich jeho útoky na Izrael přispívají k nárůstu antisemitismu a násilí namířeného proti místním Židům.