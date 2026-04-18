USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy

Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. Napsala to agentura Reuters, podle níž se Trumpova vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.
Ministerstvo financí USA povolilo nákupy ropy naložené na lodích od pátku 17. dubna do soboty 16. května. Nahrazuje se tím původní 30denní výjimka, která skončila 11. dubna. Vyloučeny jsou transakce týkající se Íránu, Kuby a Severní Koreje, jak vyplývá z dokumentu zveřejněného na webových stránkách resortu.
Americký ministr financí Scott Bessen přitom ve středu uvedl, že Washington neobnoví výjimku pro ruskou ropu ani další výjimku pro íránskou ropu, jejíž platnost vyprší v neděli.
Ruský prezidentský vyslanec Kirill Dmitrijev uvedl, že první výjimka uvolní 100 milionů barelů ruské ropy, což odpovídá téměř denní světové produkci.
Výjimky by mohly podle Reuters zkomplikovat snahy Západu zbavit Rusko příjmů na válku na Ukrajině, zahájenou Moskvou v únoru 2022, a uvrhnout Washington do rozporu se spojenci.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová například uvedla, že nyní není čas na uvolnění sankcí proti Rusku.
5. srpna 2025